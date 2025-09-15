United Airlines: “Próximo Verão é garantido”

Miguel Albuquerque afirmou esta tarde, à margem da tomada de posse da nova Secretária Regional de Educação, que a reunião com responsáveis da United Airlines “correu muito bem” e que os voos para a Madeira estão assegurados para o próximo Verão.

Esta declaração surge depois de, esta manhã, Albuquerque ter manifestado expectativas positivas relativamente à companhia norte-americana, sublinhando que a operação deve manter-se e até poderá antecipar a chegada dos voos para Abril ou Maio, durante a Festa da Flor.

“Eles têm feito uma entrada cautelosa e consistente, mas o próximo Verão é garantido, pelo menos pelo que me foi dito hoje”, acrescentou o presidente do Governo Regional, mostrando-se satisfeito com os resultados da reunião e com a continuidade dos voos para a ilha.