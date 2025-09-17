Antiga Estrada da Ribeira Seca passa oficialmente a Estrada Padre José Martins Júnior
A Câmara Municipal de Machico anunciou, hoje, que a antiga Estrada da Ribeira Seca passará oficialmente a denominar-se Estrada Padre José Martins Júnior, numa "justa homenagem ao ilustre Padre Martins Júnior", figura marcante daquela localidade.
A intenção, que já havia sido sido manifestada pelo executivo, no início deste mês, irá concretizar-se, esta tarde, pelas 17h30, através do acto simbólico de apresentação da nova placa toponímica.
Machico quer atribuir nome do padre José Martins Júnior à Estrada da Ribeira Seca
O executivo da Câmara de Machico apresentou uma proposta para atribuir o nome 'Padre José Martins Júnior' à actual Estrada da Ribeira Seca, em Machico, como forma de homenagear esta ilustre personalidade madeirense que faleceu recentemente.
Nascido a 16 de Novembro de 1938, o padre Martins Júnior foi ordenado sacerdote a 15 de agosto de 1962, assumindo a paróquia da Ribeira Seca a 22 de Junho de 1969, tendo-se afirmado como uma figura carismática e incontornável da história de Machico (do qual foi presidente da Câmara, entre 1989 e 1997) e da Região, por ter enfrentado Alberto João Jardim e a Igreja, da qual esteve 42 anos suspenso. Faleceu em Junho de 2025, aos 86 anos.