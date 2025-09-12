Estrada do Pedregal requalificada com investimento de 529 mil euros

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, e o secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, visitaram a obra recentemente concluída da Estrada do Pedregal, que resultou de um investimento na ordem dos 529 mil euros, suportados pelo município (214 mil) e pela secretaria regional (315 mil).

Esta ligação serve directamente 230 pessoas, "promovendo melhores condições de vida", destaca a tutela em comunicado de imprensa.

Ao nível da intervenção da secretaria regional, através da empresa Águas e Resíduos da Madeira, os trabalhos visaram a execução de uma nova rede de drenagem de águas residuais mais eficiente, "garantindo o encaminhamento adequado para tratamento e destino final".

A medida contribuiu "não apenas para a modernização da rede de saneamento, mas também para a proteção ambiental, prevenindo descargas indevidas e assegurando maior sustentabilidade no uso dos recursos hídricos", destaca a mesma nota da Secretaria.

Por sua vez, o Município da Ribeira Brava realizou a reabilitação e pavimentação do troço de estrada, "melhorando a mobilidade e a segurança rodoviária numa área em expansão habitacional".

Para Ricardo Nascimento, esta intervenção foi "determinante para a modernização da infra-estrutura de saneamento básico na freguesia, eliminando-se riscos ambientais e reforçando a qualidade de vida da população".

“Esta é uma zona que tem crescido ao nível da habitação, pelo que se impunha dar condições a todos os que habitam nesta localidade. Aos poucos conseguimos alargar a rede de esgotos e de drenagem de águas residuais no município, tornando-o mais sustentável e saudável”, vincou presidente da edilidade.

Nuno Maciel destacou ainda que "esta intervenção nasce da necessidade real da população e do bom diálogo entre câmara e Governo".