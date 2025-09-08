Queda de pedregulhos condiciona estrada no Arco de São Jorge

A Estrada Regional que liga a Boaventura ao Arco de São Jorge, no sentido São Vicente – Santana, ficou esta tarde condicionada devido à queda de pedregulhos de grandes dimensões, logo após o túnel Eng. Duarte Pacheco, que separa as duas freguesias e concelhos da costa norte da Madeira.

Equipas da Direcção Regional de Estradas foram prontamente mobilizadas para proceder à desobstrução e remoção das pedras.

Uma testemunha relatou ao DIÁRIO que “são vários os pequenos escorregamentos ao longo da estrada regional”, sendo o mais significativo o ocorrido entre o túnel e o centro da freguesia do Arco, conforme documenta a imagem.