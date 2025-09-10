Estrada Florestal Areeiro/Montado do Paredão/Barreira reabre amanhã
A Estrada Florestal Areeiro/Montado do Paredão/Barreira será reaberta à circulação amanhã, dia 11 de Setembro.
Segundo o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), isto acontece após a conclusão dos trabalhos de beneficiação nesta via.
O IFCN recomenda a todos os utentes que circulem com precaução e respeitem integralmente as regras de trânsito e a sinalização existente no local, de forma a garantir a segurança de todos.
