Chega lança Robert, "cara conhecida" na Boaventura, como candidato à junta de freguesia
“É com enorme sentido de missão, orgulho e compromisso com a nossa terra que apresentamos a candidatura à Junta de Freguesia de Boaventura”, anunciou a equipa encabeçada por Robert, figura conhecida e respeitada na localidade.
Em comunicado remetido este domingo às redacções, o Chega realça que o candidato é um "homem de acção e profundo conhecedor da freguesia" e, por conseguinte, “o rosto ideal para liderar uma nova fase de desenvolvimento local”.
A mesma nota dá conta que "foi ele quem, em 2003, implementou a Feira das Sopas do Campo, hoje considerada o maior e mais emblemático certame da freguesia”.
O candidato destaca-se ainda pelo percurso como líder cultural, "com provas dadas na música e na organização de eventos" e promete “mais dinamismo, mais actividades e mais união comunitária”.
A lista integra também: Adão, que é descrito como "jovem trabalhador e dinâmico"; Marlene que está "sempre disposta a lutar pelas causas da comunidade e Ilda, educadora de infância, que promete cuidar de toda a freguesia, "com amor, dedicação e espírito de serviço".
A candidatura conta ainda com uma equipa alargada de mais de 20 pessoas, que se dizem "comprometidas com o futuro de Boaventura".