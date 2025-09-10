Carro despistou-se e saiu de estrada no Curral das Freiras
Um carro despistou-se esta tarde no sítio das Balseiras, no Curral das Freiras, e saiu de estrada.
O acidente provocou um ferido aparentemente ligeiro, tendo o homem sido assistido por uma equipa dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, do destacamento do Curral das Freiras.
No local esteve também um veículo de desencarceramento e uma viatura de apoio.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo