 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Carro despistou-se e saiu de estrada no Curral das Freiras

None
Foto arquivo

Um carro despistou-se esta tarde no sítio das Balseiras, no Curral das Freiras, e saiu de estrada.

O acidente provocou um ferido aparentemente ligeiro, tendo o homem sido assistido por uma equipa dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, do destacamento do Curral das Freiras.

No local esteve também um veículo de desencarceramento e uma viatura de apoio.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo