Fiat 500X Sport para a cidade. Para a estrada. Para si.
Num mundo em que tudo acontece a grande velocidade, ter um carro que acompanha o seu ritmo, e o seu estilo, faz toda a diferença.
O Fiat 500X Sport 2023 é muito mais do que um SUV compacto. É uma extensão da sua personalidade: moderno, elegante, desportivo e com uma presença que se destaca, seja no centro da cidade ou fora dela.
Com o design icónico da gama 500, reinventado numa versão mais musculada e arrojada, o 500X Sport oferece tudo o que precisa para enfrentar o dia-a-dia com atitude, e para aproveitar cada dia com conforto e tecnologia.
Por que escolher o 500X Sport?
- Estilo Sport: um SUV moderno, com linhas elegantes e desportivas que marcam presença;
- Tecnologia avançada: sistema multimédia intuitivo com conectividade total para estar sempre ligado;
- Conforto e espaço: perfeito para o dia-a-dia ou para escapadinhas de fim-de-semana, com um interior surpreendentemente espaçoso.
- Segurança de última geração: assistentes de condução e equipamentos de série que garantem tranquilidade em todas as viagens.
O Fiat 500X Sport é a escolha certa para quem procura um SUV compacto, prático e cheio de personalidade.
Este automóvel está disponível para test drive na VirtualcarBarreiros.
Contacte a Virtualcar:
Virtualcar Barreiros
291147041
966437993
961928678
Virtualcar Santo António
291652704
915325758
Clique aqui para ficar a conhecer todos os automóveis disponíveis.