Machico quer atribuir nome do padre José Martins Júnior à Estrada da Ribeira Seca

O executivo da Câmara de Machico apresentou uma proposta para atribuir o nome 'Padre José Martins Júnior' à actual Estrada da Ribeira Seca, em Machico, como forma de homenagear esta ilustre personalidade madeirense que faleceu recentemente.

Um dos factos mais relevantes que justifica esta homenagem, segundo explica a autarquia, é que foi o próprio José Martins Júnior quem, em 1975, quando exercia as funções de presidente da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Machico, promoveu a abertura da Estrada da Ribeira Seca - a mesma via que agora poderá levar o seu nome.

A proposta sublinha ainda o seu legado cultural e musical, bem como o seu papel como símbolo de resistência democrática e humanista, sempre pautado pela coragem, integridade e dedicação ao bem comum.

Esta iniciativa representa uma forma de perpetuar a memória de uma personalidade que marcou profundamente a história de Machico e da Madeira.