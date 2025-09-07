Apesar de muito chuvoso nalguns locais os extremos ficaram aquém do alerta
Santana esteve perto do limiar amarelo, mas precipitação geral foi pouco expressiva
Apesar dos avisos meteorológicos de nível amarelo para a costa Norte e para as regiões montanhosas da Madeira, este domingo não trouxe precipitação significativa. Os dados da rede de estações do IPMA na Região indicam que o domingo só foi muito chuvoso em Santana, Porto Moniz e Santo da Serra, mas sem valores que confirmem os alertas emitidos.
Até às 22h00 não havia registo de precipitação compatível com o aviso, embora em Santana o extremo registado numa hora tenha ficado apenas a 1,2 milímetros de atingir o patamar definido para o nível amarelo (10 mm/1h).