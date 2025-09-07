Apesar de muito chuvoso nalguns locais os extremos ficaram aquém do alerta

Apesar dos avisos meteorológicos de nível amarelo para a costa Norte e para as regiões montanhosas da Madeira, este domingo não trouxe precipitação significativa. Os dados da rede de estações do IPMA na Região indicam que o domingo só foi muito chuvoso em Santana, Porto Moniz e Santo da Serra, mas sem valores que confirmem os alertas emitidos.

Até às 22h00 não havia registo de precipitação compatível com o aviso, embora em Santana o extremo registado numa hora tenha ficado apenas a 1,2 milímetros de atingir o patamar definido para o nível amarelo (10 mm/1h).