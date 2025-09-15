Morreu antigo jogador de ténis de mesa José Viegas aos 63 anos

O ex-mesatenista internacional português José Viegas morreu hoje aos 63 anos, anunciou a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa (FPTM), da qual era vice-presidente, destacando uma "figura de enorme relevo no desenvolvimento" da modalidade no país.

"Ao longo da sua vida, José Pedro Viegas dedicou-se intensamente ao ténis de mesa e distinguiu-se igualmente pela forma como viveu a sua vida profissional e social. Deixa um legado assente na excelência, no rigor, no espírito desportivo, na amizade e no 'fair play', que continuará a inspirar todos aqueles que com ele partilharam momentos deste percurso", informou o organismo, em comunicado.

José Viegas jogou ao serviço de Sporting, FC Porto, Benfica, Estrela da Amadora, Vitória de Setúbal, Leões de Porto Salvo, Sporting das Caldas e Alvinegro Portuense, sendo que, a nível comunitário, foi fundador e presidente da Associação Ordem do Trevo, uma instituição de solidariedade social localizada nas Caldas da Rainha, cidade onde residia.

"Neste momento de dor, a FPTM endereça à família e amigos as mais sentidas condolências e informa que o velório se realiza esta terça-feira, a partir das 11:00, na Capela do Cemitério das Caldas da Rainha, e o funeral a partir das 16:00", transmitiu.

O organismo decretou um minuto de silêncio em todos os jogos e torneios agendados até ao fim de semana de 27 e 28 de setembro, datas em que vão ser realizadas as primeiras provas do calendário nacional, incluindo a Supertaça José Manuel Amaro, em Matosinhos.

"Este gesto simples, mas carregado de significado, pretende honrar a memória de quem dedicou grande parte da sua vida ao serviço do ténis de mesa português e à valorização das nossas seleções nacionais", observou a FPTM, convidando todos os agentes da modalidade a associarem-se à homenagem.