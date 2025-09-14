“Gaula tem contado com o apoio do Governo, apesar das diferenças políticas”

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, garantiu na Festa da Amora e da Doçaria Tradicional, que decorreu esta tarde, em Gaula, que esta freguesia tem recebido investimentos do executivo madeirense, apesar de ser gerida pelo JPP. “Apesar das diferenças políticas, Gaula tem contado com o apoio do Governo Regional. Trabalhamos para todos os madeirenses, sem qualquer discriminação”, declarou o responsável.

Nuno Maciel apontou alguns exemplos de investimentos realizados na freguesia: o apoio técnico da Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, importante para culturas tradicionais como a batata-doce, o abacate e o figo; a aprovação de 29 operações no âmbito do PRODERAM, que representam um investimento de cerca de 1 milhão de euros na agricultura local; beneficiação do Mercado Agrícola de Gaula com um investimento de 240 mil euros; a empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM) executou obras de remodelação no sistema de regadio Santa Cruz–Funchal e de reabilitação de equipamentos na Estação Elevatória do Porto Novo; o serviço de ajuda comunitária prestado a vários cidadãos da freguesia, bem como a atribuição de cerca de 14 mil euros ao abrigo do complemento regional para Idosos.

O secretário fez ainda duas referências relacionadas com as próximas eleições autárquicas. “O povo, na sua decisão soberana, fará a avaliação que entende justa ao trabalho realizado pelos eleitos e ao perfil e capacidade dos que se apresentam a escrutínio. Não subestimemos a sabedoria popular”, afirmou.

Por fim, dirigindo-se à presidente da junta de freguesia de Gaula, Liliana Valente (JPP), que termina agora o mandato, o secretário regional enalteceu a importância do trabalho dos autarcas junto das comunidades locais. “Conheço as exigências de ser autarca. Sei a responsabilidade dessas funções”, concluiu.