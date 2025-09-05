DTIM promove ciclo de workshops “Fios e Nós que Entrelaçam Histórias”

Durante este mês de Setembro, a DTIM - Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira organiza, pela segunda vez, a série de três workshops intitulada “Fios e Nós que Entrelaçam Histórias”, a decorrer nas instalações da associação.

Os objectivos passam por: "promover iniciativas de carácter educativo, cultural e social, incentivando a inovação, a criatividade e a sustentabilidade", "divulgar técnicas artesanais básicas" e "incentivar a exploração criativa de materiais naturais e sustentáveis, como a ráfia, a juta, o sisal e o algodão".

Para além da vertente formativa, o programa procura também "promover competências sociais e comunicacionais" e "reforçar a consciência ambiental, incentivando a utilização responsável de recursos naturais", destaca um comunicado da organização.

Neste contexto, cada formando terá a possibilidade de criar as suas próprias peças decorativas e sustentáveis, desenvolvendo projectos originais em ambiente de partilha e experimentação.

Calendário dos Workshops

16 de Setembro - Ráfia: Tradição e criatividade com fibras naturais

- Ráfia: Tradição e criatividade com fibras naturais 23 de Setembro - Texturas naturais com juta

- Texturas naturais com juta 30 de Setembro - Macramé em algodão: técnicas e criações

A participação nos workshops é gratuita, sendo apenas necessário suportar o custo dos materiais fornecidos para a realização do trabalho, que cada participante levará consigo no final de cada sessão. As inscrições encontram-se abertas em www.dtim.pt.