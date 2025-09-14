Lula faz aviso a Trump: Democracia e soberania do Brasil "não são negociáveis"

O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, garantiu hoje que o julgamento contra o antecessor Jair Bolsonaro "não foi uma caça às bruxas", numa resposta às críticas do homólogo norte-americano, Donald Trump.

Num artigo de opinião publicado na edição de hoje do jornal The New York Times, com o título "A Democracia Brasileira e a sua Soberania não são negociáveis" ("Brazilian Democracy and Sovereignity are non-negotiable"), Lula da Silva disse estar "orgulhoso do Supremo Tribunal Federal (STF) pela decisão histórica" e garante que o processo "não foi uma caça às bruxas".

Esta é também a primeira reação pessoal de Lula da Silva à pena imposta pelo STF ao antecessor e adversário nas eleições presidenciais de 2022.

O STF do Brasil condenou na quinta-feira Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão, depois de a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal ter formado maioria para condenar o ex-Presidente por tentativa violenta de abolição do Estado de Direito Democrático, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de património.

Bolsonaro foi ainda considerado culpado de liderar a organização julgada criminosa.

A entrada de Bolsonaro na prisão não será automática, pois ainda há margem para recursos.

Após a publicação do acórdão, a defesa e a acusação podem interpor embargos de declaração, no prazo de cinco dias, para corrigir eventuais contradições ou omissões. Esses recursos podem prolongar o processo por semanas ou meses.

Jair Bolsonaro permanece em prisão domiciliária.