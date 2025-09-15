'Regiões House' promove Noite de Fado este sábado

O 'Regiões House', localizado na emblemático na emblemática Rua Direita, no Funchal, realiza no próximo sábado, dia 20 de Setembro, a 5.ª edição da Noite de Fado.

O espaço gastronómico tem apostado na dinamização desta artéria da capital madeirense, através de eventos que aliam a gastronomia, a arte e a música. Entre as iniciativas promovidas, o fado conquistou lugar de destaque, tornando-se já uma tradição aguardada por clientes habituais e visitantes.

Num comunicado enviado às redacções, o 'Regiões House' dá conta que nesta edição, a protagonista é a fadista madeirense Susana Andrade, reconhecida pela sua "voz intensa e interpretação emotiva." A artista será acompanhada por Susana e César Abrantes, na guitarra portuguesa e guitarra clássica, garantindo um espetáculo de grande qualidade e forte ligação às raízes do fado.

"Mais do que uma actuação, a Noite de Fados no Regiões House propõe uma experiência sensorial completa. Ao fado juntam-se as tábuas de queijos e enchidos e uma seleção criteriosa de vinhos regionais e nacionais, pensados para realçar o ambiente acolhedor e de partilha", refere.

Com capacidade limitada, o evento requer reserva de mesa, disponível através do número 291 222 340.