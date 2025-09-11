Dançando com a Diferença leva GABO ao É-Aqui-in-Ócio

A criação GABO, de Patrick Murys para a companhia Dançando com a Diferença, co-produzida pelo Teatro Viriato, integra a programação da 16.ª edição do É-Aqui-in-Ócio – Festival Internacional de Teatro, que decorre na Póvoa de Varzim entre 22 de Setembro e 4 de Outubro de 2025.

Dedicado este ano ao debate e desmistificação da Saúde Mental através da arte, o certame acolhe a apresentação de “GABO” a 23 de Setembro, às 21h30, no Cine-Teatro Garrett. O espectáculo contará com recurso a audiodescrição, assegurada pela própria companhia, com narração de Nuno Simões.

Concebida como criação infanto-juvenil e familiar, a peça explora as diferenças para que cada espectador possa realizar a sua própria leitura. “GABO” é também o nome da marioneta que, a par dos bailarinos, percorre o palco questionando limites e lugar no mundo. Diferença e igualdade, feio e bonito, realidade e ilusão surgem em cena como pontos de reflexão sobre a condição humana.

Os bilhetes já se encontram disponíveis online.

A Dançando com a Diferença é financiada pela República Portuguesa – XXIII Governo/Direcção-Geral das Artes (2023-2026), pelo Governo Regional da Madeira e pela Câmara Municipal do Funchal. A companhia é residente no MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira e mantém igualmente residência artística no Teatro Viriato, em Viseu.