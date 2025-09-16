Escola Jaime Moniz promove visita cultural a Berlim

Os professores Isabel Barros e Marco Rebelo da Escola Secundária Jaime Moniz voltam a organizar, neste ano lectivo, entre 5 e 12 de Dezembro, uma viagem a Berlim, no âmbito do projecto de Escola 'Visita de Estudo a Berlim'.

A iniciativa é aberta a alunos não só do 'Liceu', mas também de outras escolas que costumam aderir a este projecto, refere o estabelecimento de ensino. Este convite é dirigido aos alunos do 10.º, 11.º e 12.º anos, que terão a "oportunidade única" de explorar uma das capitais mais vibrantes da Europa, descobrir de perto a sua riqueza histórica, cultural, artística e social e viver experiências que vão muito além da sala de aula, promovendo aprendizagens significativas e contacto com diferentes realidades socioculturais.