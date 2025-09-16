Município do Funchal promove V Semana da Alimentação

O Município do Funchal irá promover, entre os dias 22 e 27 de Setembro, a V Semana da Alimentação, que decorrerá no Largo da Restauração ao longo da semana e, no sábado, no Parque Ecológico do Funchal.

De acordo com uma nota emitida à imprensa, "o programa inclui palestras, painéis, acções educativas e showcookings dedicados à temática da alimentação saudável e sustentável, contando com a participação de associações, empresas e entidades do Governo Regional".

Durante toda a semana estão agendadas actividades dirigidas a diversos públicos-alvo, dinamizadas pela autarquia e pelos parceiros da Estratégia Alimentar do Funchal – SEMEAR. As acções terão início no Largo da Restauração, no dia 22, às 15h00, com a sessão de abertura, seguida de um showcooking com o chef Filipe Janeiro, às 16h00, em simultâneo com uma actividade educativa dinamizada pelo Centro Isoplexis da Universidade da Madeira.". Câmara Municipal do Funchal

A iniciativa, prossegue, "tem como objectivo apresentar o trabalho desenvolvido pelo Município, em parceria com várias entidades públicas e privadas, na promoção de estilos de vida mais saudáveis e sustentáveis".

A vereadora Helena Leal, responsável pelos pelouros da Educação e da Saúde, sublinha que a Semana da Alimentação “é um evento que já faz parte da agenda da cidade, que decorre anualmente e que tem crescido, a cada edição, no número de participantes e acções, atraindo um público cada vez mais diversificado”.

A mesma nota revela que "a Avenida Arriaga será palco, diariamente, do Mercado Saudável e Sustentável, que contará com a participação de produtores e comerciantes locais, nomeadamente Apães sem Glúten, Juicy Colors, Lifespice, Fábrica do Ribeiro Sêco, Madeira Island Pearls, VegMadeira, RC Botânicos, Requejema, Yorta e um grupo de produtores biológicos da Madeira". O espaço, diz, "integrará ainda uma área de saúde, onde decorrerão rastreios e acções de sensibilização".

E acrescenta: "Na terça-feira, dia 23, destaque para a actividade educativa com a UMa-Isoplexis, que recriará o FunLab – Centro de Ciências Experimentais, onde o Município dinamiza experiências laboratoriais no âmbito da literacia alimentar e da sustentabilidade. Às 10h30 terão lugar as palestras 'Cidades Comestíveis', por Tiago Gomes (Upfarming), e 'A importância dos polinizadores na alimentação', por Ysabel Gonçalves (Museu de História Natural do Funchal). À tarde, a VegMadeira dinamizará um showcooking".

"Na quarta-feira de manhã, a Divisão de Educação da CMF promoverá a atividade educativa 'Semear, colher e comer', seguida do painel “Potenciar os produtos regionais: caminho para o sucesso', com representantes das empresas Friic, UAU Cacau e Requejema, sob moderação da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural. A tarde será preenchida com um showcooking da Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira", acrescenta.

Na quinta-feira, revela ainda, "a actividade educativa repete-se às 09h30. Ainda nessa manhã decorrerá o painel 'Semear: o papel da alimentação no futuro da cidade', com a participação da UMa-Isoplexis, da Ordem dos Nutricionistas da Madeira e da CMF. Durante a tarde, terá lugar um showcooking dinamizado pelo Grupo Porto Bay.

Na sexta-feira, refere," regressa, após o sucesso da primeira edição, a Sopa Comunitária, que consistirá na confeção de três sopas regionais, com o objectivo de sensibilizar para o consumo de produtos locais e da época, combater o desperdício alimentar e valorizar a gastronomia tradicional".

Adianta, também, que "a preparação das sopas ficará a cargo do Centro Comunitário do Funchal, da SocioHabitaFunchal e d’A Biqueira, reforçando o espírito comunitário e a valorização dos sabores autênticos da cultura alimentar madeirense".

Por fim, refere que, no sábado, o Parque Ecológico do Funchal acolherá a actividade 'Colheita e confecção de doce da uveira-da-serra', sujeita a inscrição prévia.