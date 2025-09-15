 DNOTICIAS.PT
Homem atropelado em Machico

Um homem de 63 anos foi esta manhã atropelado em Machico, no cruzamento entre da Rua Dr. João Abel de Freitas e a Rua Estacada, nas imediações do supermercado Pingo Doce.

O sexagenário queixava-se de dores numa perna, tendo sido socorrido pelos Bombeiros Municipais de Machico.

Foi transportado para o centro de saúde e posteriormente para o hospital.

