Confirmada nacionalidade das vítimas mortais do acidente do Elevador da Glória

A Polícia Judiciária confirmou, hoje, com a colaboração do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, as nacionalidades das 16 vítimas mortais do trágico acidente no Elevador da Glória.

Em comunicado de imprensa, divulgado nesta manhã de sexta-feira, a autoridade indica que as vítimas correspondem a: cinco portugueses, dois sul-coreanos, um suíço, três britânicos, dois canadianos, um ucraniano, um americano e um francês.

A mesma nota dá ainda conta que o cidadão alemão, inicialmente dado como vítima mortal, está afinal internado no Hospital de São José.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e duas dezenas de feridos.

O Governo decretou um dia de luto nacional, cumprido ontem e que foi acompanhado pelo Parlamento Europeu.

A investigação às causas do descarrilamento começaram poucas horas após o acidente. O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF) prevê publicar dentro de 45 dias um relatório preliminar sobre o acidente de quarta-feira com o elevador da Glória.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.