Cardeal Parolin rezou por vítimas junto ao local do acidente do Elevador da Glória

O Secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, homenageou hoje as vítimas do acidente do Ascensor da Glória, em Lisboa, e fez orações junto ao local, em Lisboa.

Acompanhado pelo cardeal-patriarca de Lisboa, Rui Valério, e pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, Parolin rezou as orações "Pai-Nosso" e "Ave-Maria" perante as dezenas de pessoas que passavam e se juntaram ao momento.

A oração decorreu frente ao local do acidente de 03 de setembro e onde desde então foram colocados pelos populares ramos de flores, peluches e até cartas onde se podem ler palavras emocionadas.

No final, Parolin trocou breves palavras com Rui Valério e Carlos Moedas, assim como com cidadãos que se lhe dirigiram.

O Funicular da Glória, um dos elevadores históricos da cidade de Lisboa e sob gestão da empresa municipal Carris, descarrilou no dia 03 de setembro, causando 16 mortos e duas dezenas de feridos.

Parolin está desde sexta-feira em Portugal e participa hoje à tarde no "Jubileu Compromisso com a Cidade", promovido pelo Patriarcado de Lisboa na Fundação Gulbenkian e em que estarão presentes autoridades civis, autárquicas, judiciais, militares e de segurança pública que têm sede no território do Patriarcado de Lisboa.