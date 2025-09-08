Acidente provoca congestionamento na VR1
Colisão perto do nó do Caniço no sentido Machico – Ribeira Brava
Um acidente na VR1, ao km 26, no sublanço Caniço – Porto Novo, provocou esta segunda-feira congestionamento no sentido Machico – Ribeira Brava, segundo informou a Info Vias.
O incidente ocorreu na fila da esquerda, próximo do nó do Caniço, e causou, por volta das 14h20, filas com cerca de 500 metros.
As autoridades alertaram os condutores para o trânsito condicionado e recomendam atenção redobrada na zona.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo