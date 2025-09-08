 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Acidente provoca congestionamento na VR1

Colisão perto do nó do Caniço no sentido Machico – Ribeira Brava

None

Um acidente na VR1, ao km 26, no sublanço Caniço – Porto Novo, provocou esta segunda-feira congestionamento no sentido Machico – Ribeira Brava, segundo informou a Info Vias.

O incidente ocorreu na fila da esquerda, próximo do nó do Caniço, e causou, por volta das 14h20, filas com cerca de 500 metros.

As autoridades alertaram os condutores para o trânsito condicionado e recomendam atenção redobrada na zona.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo