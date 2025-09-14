 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Sexagenária sofre acidente de trabalho no Funchal

None

Uma mulher na casa dos 60 anos sofreu ontem um acidente de trabalho numa superfície comercial, no Funchal.

Segundo foi possível apurar, a trabalhadora foi atingida por uma estrutura metálica e sofreu ferimentos num pé.

Foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, pelas 23h15, que asseguraram o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo