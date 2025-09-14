Sexagenária sofre acidente de trabalho no Funchal
Uma mulher na casa dos 60 anos sofreu ontem um acidente de trabalho numa superfície comercial, no Funchal.
Segundo foi possível apurar, a trabalhadora foi atingida por uma estrutura metálica e sofreu ferimentos num pé.
Foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, pelas 23h15, que asseguraram o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
