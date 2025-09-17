Saída de Bruno Lage do Benfica é maior destaque na imprensa de hoje

Bom dia. A revista semanal e os jornais nacionais diários, nomeadamente generalistas e especializados em economia, dão, hoje, 17 de Setembro de 2025, destaque a vários temas de interesse, como verá já a seguir, mas o tema maior, pelo menos aquele que ocupa a quase totalidade das primeiras páginas dos jornais desportivos e que, nas bancas, seguramente, será o maior atractivo, é o despedimento do treinador do Benfica. Bruno Lage não resistiu à derrota na estreia da Liga dos Campeões, frente aos azeris do Qarabag.

Na regista Sábado:

- "Imobiliário. Casas acessíveis à volta de Lisboa e do Porto"

- "Incêndios. Apoios da Liga dos Bombeiros investigados pela IGAI"

- "A última Rainha. A vida íntima de D. Amélia em Vila Viçosa"

- "Chega. Como o comboio do Porto tomou conta do Tal&Qual"

- "Saúde Pública. A invasão da barata-americana em Portugal"

No Diário de Notícias:

- "Já nasceram mais bebés em ambulâncias até setembro do que em todo o ano passado"

- "Presidenciais. André Ventura assume candidatura, apontando baterias a Gouveia e Melo"

- "Transportes. Carris poupou 600 mil euros em manutenção de 2021 a 2023"

- "Energia. EDP produz a primeira molécula de hidrogénio no Ribatejo"

- "Incêndios. AR dividida entre especialistas e 'espetáculo político' da CPI"

- "Faixa de Gaza. ONU diz que Netanyahu incitou o genocídio"

- "Futebol. O método de Luís Campos na metamorfose do PSG"

- "Robert Redford. Morreu um grande contador de histórias"

No Correio da Manhã:

- "Estrelas da televisão perdem fortuna. Discrepâncias nos valores acordados"

- "Diana Chaves, Rui Unas e Sofia Ribeiro estão entre os lesados. Agência que os representava declarada insolvente"

- "Benfica 2-3 Qarabag. Escândalo na Luz. Em vez dos golos, vieram os assobios, que deixaram Rui Costa de mãos na cabeça"

- "Sporting. Varandas exige 'play-off' a Rui Borges"

- "Pena suspensa para condutora desatenta que matou criança"

- "Será vigiado. Liberdade para suspeito de matar Maddie"

- "Ventura entra na corrida a Belém"

- "Águeda. Presidente da Junta apanhado ao volante com 1,76 g/l"

- "Gondomar. Executado a tiro num carro topo de gama"

- "Robert Redford 1936-2025. Morreu o galã loirinho do cinema"

No Público:

- "1936-2025. Robert Redford. A luz mais dourada do cinema americano"

- "Helicópteros do INEM não vão funcionar 24h por dia no fim do mês"

- "À falta de Passos, Ventura avança para Belém apesar de não desejar"

- "Urgências. Peritos já entregaram proposta para atrair obstetras"

- "Violência doméstica. Chefe da PSP suspeito de aterrorizar mulher e sogros"

- "Gaza. Nem a confirmação do genocídio pela ONU trava Israel"

- "Autárquicas. Em Braga, há uma cidade jovem à procura de se conseguir movimentar"

- "Liga dos Campeões. Benfica sofre derrota impensável com o Qarabag em noite de lenços brancos"

No Jornal de Notícias:

- "Governo quer reduzir aulas práticas nas escolas de condução"

- "Ventura ataca rivais na apresentação da candidatura à Presidência"

- "Benfica 2 -- Qarabag 3. Lage baixa os braços"

- "Gondomar. Valquírio executado com três tiros em bomba de gasolina"

- "Porto. Donos de Rolls-Royce e Aston Martin burlados"

- "Nações Unidas acusam Israel de genocídio na Palestina"

- "Gondomar. Os transportes no centro da discussão"

- "Comboios. Viagem Porto-Vigo sem transbordo"

- "Robert Redford 1936-2025. Adeus ao último galã da era dourada de Hollywood"

No Negócios:

- "Sustentabilidade 2030. Rui Vilar. Entrevista de vida. 'O país baniu completamente os exercícios de planeamento'"

- "Lojas Casa fecham e põem 'stock' em leilão para pagar a 110 credores"

- "Estados Unidos. Fed vai baixar taxas de juros e pode ser um corte-jumbo"

- "Apoios Sociais. RSI perdeu capacidade para aliviar pobreza"

- "União Europeia. Draghi critica inércia. Von der Leyen promete mudar"

No O Jornal Económico:

- "Portugal deverá superar as 160 mil vendas de casas"

- "Governo vai reprogramar e assegura: país não perderá 'um euro'"

- "EDP vai a tribunal pelos seus direitos em projeto energético nos EUA"

- "Ventura é candidato a Belém"

- "Trump visita Reino Unido de olho em acordos bilionários"

- "Mercado aguarda corte de juros nos EUA"

- "Mercosul e EFTA fecham acordo de livre comércio"

- "Abanca avança com plano de rescisões e fecho de balcões"

No A Bola:

- "Benfica. Lage despedido. José Mourinho é o desejado para a sucessão"

- "'Foi uma semana dura. Contamos, no sábado, já ter um novo treinador', Rui Costa"

- "Derrota escandalosa na Champions origina decisão. Anúncio da rescisão feito por Rui Costa já de madrugada"

- "Sporting. Gonçalo Inácio abordado para renovar. Quenda faz horas extra para ser... 'matador'"

- "FC Porto. 'Dá para ver e sentir de fora este novo FC Porto', Bruno Alves, antigo central dos dragões"

- "Inglaterra. Despedimento no primeiro ano garante Euro14 M a Rúben Amorim"

- "Ciclismo. João Almeida sobe a 5.º do 'ranking' mundial"

No Record:

- "Benfica 2-3 Qarabag. Lage despedido. Após derrota escandalosa"

- "Técnico já acertou saída e não recebe o resto do contrato"

- "Rui Costa: 'Esperamos ter novo treinador no banco sábado nas Aves'"

- "Sporting. Pote ataca em várias frentes. De olho na lista de recordes"

- "FC Porto. Gul dá resposta a sair do banco. Turco é aposta firme da SAD"

- "Entrevista. Fernando Pimenta: 'Espero chegar às 200 como o Cristiano Ronaldo aos 1000 golos'. Canoísta e a impressionante coleção de medalhas"

E no O Jogo:

- "Benfica 2 -- Qarabag 3. Fim da linha"

- "Rui Costa. 'Este é o momento de mudar, para a época não ficar hipotecada. Mourinho? Contamos ter novo treinador sábado na Vila da Aves'"

- "FC Porto. Farioli quer meter a sexta"

- "Sporting. Quenda e os arrepios no hino da Champions. 'Estou sempre pronto'"

- "Ciclismo. João Almeida sobe a quinto do ranking"