Saída de Bruno Lage do Benfica é maior destaque na imprensa de hoje
Sobretudo a desportiva, uma vez que após derrota na Luz, notícia só chegou bem tarde para alguns jornais
Bom dia. A revista semanal e os jornais nacionais diários, nomeadamente generalistas e especializados em economia, dão, hoje, 17 de Setembro de 2025, destaque a vários temas de interesse, como verá já a seguir, mas o tema maior, pelo menos aquele que ocupa a quase totalidade das primeiras páginas dos jornais desportivos e que, nas bancas, seguramente, será o maior atractivo, é o despedimento do treinador do Benfica. Bruno Lage não resistiu à derrota na estreia da Liga dos Campeões, frente aos azeris do Qarabag.
Na regista Sábado:
- "Imobiliário. Casas acessíveis à volta de Lisboa e do Porto"
- "Incêndios. Apoios da Liga dos Bombeiros investigados pela IGAI"
- "A última Rainha. A vida íntima de D. Amélia em Vila Viçosa"
- "Chega. Como o comboio do Porto tomou conta do Tal&Qual"
- "Saúde Pública. A invasão da barata-americana em Portugal"
No Diário de Notícias:
- "Já nasceram mais bebés em ambulâncias até setembro do que em todo o ano passado"
- "Presidenciais. André Ventura assume candidatura, apontando baterias a Gouveia e Melo"
- "Transportes. Carris poupou 600 mil euros em manutenção de 2021 a 2023"
- "Energia. EDP produz a primeira molécula de hidrogénio no Ribatejo"
- "Incêndios. AR dividida entre especialistas e 'espetáculo político' da CPI"
- "Faixa de Gaza. ONU diz que Netanyahu incitou o genocídio"
- "Futebol. O método de Luís Campos na metamorfose do PSG"
- "Robert Redford. Morreu um grande contador de histórias"
No Correio da Manhã:
- "Estrelas da televisão perdem fortuna. Discrepâncias nos valores acordados"
- "Diana Chaves, Rui Unas e Sofia Ribeiro estão entre os lesados. Agência que os representava declarada insolvente"
- "Benfica 2-3 Qarabag. Escândalo na Luz. Em vez dos golos, vieram os assobios, que deixaram Rui Costa de mãos na cabeça"
- "Sporting. Varandas exige 'play-off' a Rui Borges"
- "Pena suspensa para condutora desatenta que matou criança"
- "Será vigiado. Liberdade para suspeito de matar Maddie"
- "Ventura entra na corrida a Belém"
- "Águeda. Presidente da Junta apanhado ao volante com 1,76 g/l"
- "Gondomar. Executado a tiro num carro topo de gama"
- "Robert Redford 1936-2025. Morreu o galã loirinho do cinema"
No Público:
- "1936-2025. Robert Redford. A luz mais dourada do cinema americano"
- "Helicópteros do INEM não vão funcionar 24h por dia no fim do mês"
- "À falta de Passos, Ventura avança para Belém apesar de não desejar"
- "Urgências. Peritos já entregaram proposta para atrair obstetras"
- "Violência doméstica. Chefe da PSP suspeito de aterrorizar mulher e sogros"
- "Gaza. Nem a confirmação do genocídio pela ONU trava Israel"
- "Autárquicas. Em Braga, há uma cidade jovem à procura de se conseguir movimentar"
- "Liga dos Campeões. Benfica sofre derrota impensável com o Qarabag em noite de lenços brancos"
No Jornal de Notícias:
- "Governo quer reduzir aulas práticas nas escolas de condução"
- "Ventura ataca rivais na apresentação da candidatura à Presidência"
- "Benfica 2 -- Qarabag 3. Lage baixa os braços"
- "Gondomar. Valquírio executado com três tiros em bomba de gasolina"
- "Porto. Donos de Rolls-Royce e Aston Martin burlados"
- "Nações Unidas acusam Israel de genocídio na Palestina"
- "Gondomar. Os transportes no centro da discussão"
- "Comboios. Viagem Porto-Vigo sem transbordo"
- "Robert Redford 1936-2025. Adeus ao último galã da era dourada de Hollywood"
No Negócios:
- "Sustentabilidade 2030. Rui Vilar. Entrevista de vida. 'O país baniu completamente os exercícios de planeamento'"
- "Lojas Casa fecham e põem 'stock' em leilão para pagar a 110 credores"
- "Estados Unidos. Fed vai baixar taxas de juros e pode ser um corte-jumbo"
- "Apoios Sociais. RSI perdeu capacidade para aliviar pobreza"
- "União Europeia. Draghi critica inércia. Von der Leyen promete mudar"
No O Jornal Económico:
- "Portugal deverá superar as 160 mil vendas de casas"
- "Governo vai reprogramar e assegura: país não perderá 'um euro'"
- "EDP vai a tribunal pelos seus direitos em projeto energético nos EUA"
- "Ventura é candidato a Belém"
- "Trump visita Reino Unido de olho em acordos bilionários"
- "Mercado aguarda corte de juros nos EUA"
- "Mercosul e EFTA fecham acordo de livre comércio"
- "Abanca avança com plano de rescisões e fecho de balcões"
No A Bola:
- "Benfica. Lage despedido. José Mourinho é o desejado para a sucessão"
- "'Foi uma semana dura. Contamos, no sábado, já ter um novo treinador', Rui Costa"
- "Derrota escandalosa na Champions origina decisão. Anúncio da rescisão feito por Rui Costa já de madrugada"
- "Sporting. Gonçalo Inácio abordado para renovar. Quenda faz horas extra para ser... 'matador'"
- "FC Porto. 'Dá para ver e sentir de fora este novo FC Porto', Bruno Alves, antigo central dos dragões"
- "Inglaterra. Despedimento no primeiro ano garante Euro14 M a Rúben Amorim"
- "Ciclismo. João Almeida sobe a 5.º do 'ranking' mundial"
No Record:
- "Benfica 2-3 Qarabag. Lage despedido. Após derrota escandalosa"
- "Técnico já acertou saída e não recebe o resto do contrato"
- "Rui Costa: 'Esperamos ter novo treinador no banco sábado nas Aves'"
- "Sporting. Pote ataca em várias frentes. De olho na lista de recordes"
- "FC Porto. Gul dá resposta a sair do banco. Turco é aposta firme da SAD"
- "Entrevista. Fernando Pimenta: 'Espero chegar às 200 como o Cristiano Ronaldo aos 1000 golos'. Canoísta e a impressionante coleção de medalhas"
E no O Jogo:
- "Benfica 2 -- Qarabag 3. Fim da linha"
- "Rui Costa. 'Este é o momento de mudar, para a época não ficar hipotecada. Mourinho? Contamos ter novo treinador sábado na Vila da Aves'"
- "FC Porto. Farioli quer meter a sexta"
- "Sporting. Quenda e os arrepios no hino da Champions. 'Estou sempre pronto'"
- "Ciclismo. João Almeida sobe a quinto do ranking"