Bruno Lage afastado do comando técnico do Benfica
O treinador Bruno Lage está de saída do comando técnico do Benfica, anunciou ao início da madrugada de hoje o presidente ‘encarnado’ Rui Costa.
Em conferência de imprensa realizada no Estádio da Luz, pouco depois da derrota com o Qarabag (2-3) para a Liga dos Campeões, o presidente do Benfica anunciou o fim da ligação com o treinador português.
Rui Costa adiantou, ainda, que conta ter o novo treinador no banco no jogo do próximo sábado, com o AFS.
José Mourinho é o nome apontado para assumir o cargo de técnico do clube lisboeta.