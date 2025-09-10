Vitória de Portugal em destaque nos jornais

Bom dia, está na hora de conferir os destaques dos principais jornais e revistas nacionais, desta quarta-feira, 10 de Setembro. Destaque para a vitória da selecção nacional de futebol frente à Hungria.

Títulos dos jornais e revistas de hoje:

Sábado

- "Como travar o cansaço. É uma autêntica epidemia: um quarto dos adultos sente fadiga sem ter qualquer doença associada"

- "Veja o que pode fazer: desligar as notificações do telemóvel, evitar o açúcar, dormir melhor ou andar descalço na natureza"

- "Elevador da Glória. Carris só exigia dois anos de experiência a empresa de manutenção"

- "Escolas sem telemóveis. Alunos aprovam, porque brincam mais"

Diário de Notícias

- "Percentagem de professores com mais de 50 anos quase duplicou em dez anos"

- "Visita. Montenegro desafia Xi a pressionar Rússia e este pede trabalho conjunto para melhorar relações com a UE"

- "Lisboa. Carlos Moedas sobrevive a moção de censura apresentada pelo Chega"

- "Médio Oriente. Israel ataca negociadores do Hamas no Qatar"

- "Concertação. Discussão laboral começa sob ameaças de sobressalto e greve geral"

- "Prémio Champalimaud. Três organizações internacionais distinguidas pela prevenção e tratamento da cegueira"

- "Operação Marquês. Sócrates nega ter ficado com dinheiro do primo e ataca Campos e Cunha"

- "Ian Anderson: 'Não sou muito fã de música. Em 1974 praticamente deixei de ouvir música'"

- "Mundial 2026. Portugal bate Hungria em dia de recordes de Ronaldo e João Cancelo"

Correio da Manhã

- "Criança caminha 12 km em fuga a maus-tratos. Castigado por não cumprir tarefas domésticas"

- "Sócrates nega que primo tenha sido testa de ferro"

- "Hungria 2 Portugal 3. Susto não trava onda de vitórias"

- "Proposta das Arábias. Varandas rejeita 12 milhões para deixar Sporting"

- "Contas do Benfica. Faturação recorde dá mais de 34 milhões de lucro"

- "Tragédia do elevador da Glória em Lisboa. Carris não exigiu experiência a técnicos de manutenção"

- "Campo do Boavista. Menino de 7 anos morre em treino de futebol"

- "Guerra no Médio Oriente. Israel mata à bomba líderes do Hamas no Qatar"

- "Professores. Mais de mil aposentados no início do ano"

- "Após parto. Compressas deixadas no corpo de mulher"

- "Na empresa há 47 anos. Dina Aguiar dispensada pela RTP"

Público

- "[Elevador da Glória] Empresa de manutenção teve a sede num local onde nunca funcionou"

- "Alta Tensão. Israel ataca líderes do Hamas no Qatar e põe em causa via negocial para Gaza"

- "Barco da Flotilha para Gaza terá sido atingido por drone. Tripulantes acusam, Tunísia nega"

- "Concertação social. Reforma laboral pode levar a outono Quente de protestos"

- "Presidenciais. Depois do PSD, Gouveia e Melo recruta apoios no PS"

- "Educação. Só 23% de alunos com pais com ensino básico conclui superior"

- "Mundial 2026. Portugal vence na Hungria e mantém apuramento perfeito"

- "Prémio Champalimaud Visão. Como prevenir a cegueira? O exemplo de três instituições vale um milhão de euros"

- "Mercados. França é a única vítima da sua crise. Portugal fica a salvo, para já"

Jornal de Notícias

- "Maioria das vítimas de atropelamentos tem mais de 60 anos"

- "Hungria 2-3 Portugal. Cancelo salva seleção"

- "Benfica. Venda de jogadores ajuda a passar de prejuízo para lucro"

- "Ciclismo. Manifestação pela Palestina deixa a Vuelta de novo em suspenso"

- "Vila Real. Candidatos focados em mais emprego e habitação. Segundo debate autárquico JN/TSF"

- "Porto. Bolhão renovado recebe 20 mil visitantes por dia"

- "Chega. Ex-conselheiro condenado a dois anos por atacar rival com corrente"

- "Educação. Portugal entre os piores na formação de adultos"

- "Gaza. Flotilha humanitária segue viagem apesar do ataque"

- "Porto. Menino de sete anos morre ao iniciar treino de futebol no Boavista"

- "Realeza. Infanta Sofia em Lisboa na festa dos caloiros"

Negócios

- "'Intenção estratégica do Governo [para a TAP] está clara'. Carlos Tavares, ex-CEO da Stellantis, afirma que desenho da privatização afasta consórcio nacional da corrida"

- "#Os Mais Poderosos 2025. #03 A líder do BCE, Christine Lagarde, foi o rosto do combate à inflação e agora enfrenta os desafios de uma elevada incerteza internacional que ensombra a Zona Euro"

- "Supervisor da UE quer mais risco nos fundos de pensões"

- "Revisão das leis laborais arrisca avançar sem acordo na concertação"

- "Sustentabilidade 20|30. Guimarães, Lisboa e Porto jogam nível avançado de 'SimCity' pelo ambiente"

- "Marta Pimentel, diretora da formação executiva da Nova SBE: 'Há medidas que favorecem e outras podem não favorecer a progressão das mulheres'"

O Jornal Económico

- "Vanguard perde CEO que mudou o luxo em Portugal"

- "PS quer 'sobressalto cívico' sobre lei laboral"

- "Montenegro diz a Xi que quer mais equilíbrio nas trocas comerciais"

- "'Se houver alguma campanha de marketing prevista, não a façam'. Acidente no elevador da Glória"

- "Receita do jogo 'online' rende 164 milhões ao Estado só no primeiro semestre. Apesar de recuo no último trimestre"

- "Mercados. França em crise já paga juros mais altos do que Itália"

- "Macron escolheu Sébastien Lecornu para liderar novo governo"

- "Mercado castiga Argentina depois de derrota de Milei nas regionais"

- "Moedas diz que a sua responsabilidade é continuar a governar"

- "Exportações caem 11,3% em julho, já as importações sobem 2,8%"

Record

- "Hungria 2 Portugal 3. Ninguém nos agarra. Seleção acelera rumo ao Mundial"

- "Sub-21. Euro2027. Escócia 0 Portugal 2. Miúdos também somam e seguem"

- "Benfica. SAD dá lucro de 34,4 MEuro"

- "Sporting. Varandas rejeita milhões. Convite para CEO do Al Ahli"

- "FC Porto. Alberto só para o clássico. A 5 de outubro"

- "Ciclismo. Vuelta em risco. Nova neutralização devido a protestos pró-Palestina"

- "Boavista. Menino de 7 anos morre no treino"

- "Hóquei em patins. Entrevista Paulo Freitas: 'Sofremos todos juntos'"

A Bola

- "Hungria 2-3 Portugal. Sofrido mas resolvido. Jogo teve sentido único, mas Hungria aproveitou o que criou e a decisão só chegou perto do final, com Cancelo de novo em grande"

- "Roberto Martínez: 'Limitámos a Hungria a um canto e dois remates'"

- "N.º 20 é o defesa mais goleador de sempre e Ronaldo iguala novo recorde mundial"

- "Benfica. Resultado positivo de Euro34,4 M no exercício de 2024/2025. 'Partimos confortáveis para este ano' - Nuno Catarino, CFO"

- "Recusada oferta acima dos Euro50 M por Pavlidis no fecho do mercado"

- "Sporting. Al Ittihad pode chegar aos Euro55 M por Gonçalo Inácio. Mercado fecha hoje na Arábia Saudita"

- "Frederico Varandas recusou proposta milionária para ser CEO do Al Ahli"

- "FC Porto. Samu a dar no duro. Lesão de Luuk de Jong deixa o espanhol sem descanso"

O Jogo

- "Hungria 2-3 Portugal. À lei da bala. João Cancelo carimba vitória aos 86' e abre caminho á qualificação

- "Cristiano Ronaldo marca por Portugal pelo quinto jogo consecutivo"

- "Roberto Martínez: 'Adorei o foco e a atitude'"

- "Boavista. Tragédia no Bessa. Criança de sete anos morre no hospital após colapsar no treino de futebol"

- "FC Porto. Froholdt também arrasa na seleção. Dinamarquês confirma arranque em grande. 'Preciso manter-me em forma no clube'"

- "Festas locais podem adiar jogo de Arouca"

- "Benfica. Conforto nas contas. Nuno Catarino, CFO da SAD, mostra sucesso financeiro. Administrador garante não haver pressão para vender em janeiro"

- "Sporting. Varandas recusa proposta saudita. Al Ahli oferecia 12 MEuro para ser o CEO"

- "Al Ittihad trava investida por Inácio"