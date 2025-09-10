Vitória de Portugal em destaque nos jornais
Confira os títulos da imprensa nacional nesta quarta-feira, dia 10 de Setembro e na galeria as suas capas
Bom dia, está na hora de conferir os destaques dos principais jornais e revistas nacionais, desta quarta-feira, 10 de Setembro. Destaque para a vitória da selecção nacional de futebol frente à Hungria.
Títulos dos jornais e revistas de hoje:
Sábado
- "Como travar o cansaço. É uma autêntica epidemia: um quarto dos adultos sente fadiga sem ter qualquer doença associada"
- "Veja o que pode fazer: desligar as notificações do telemóvel, evitar o açúcar, dormir melhor ou andar descalço na natureza"
- "Elevador da Glória. Carris só exigia dois anos de experiência a empresa de manutenção"
- "Escolas sem telemóveis. Alunos aprovam, porque brincam mais"
Diário de Notícias
- "Percentagem de professores com mais de 50 anos quase duplicou em dez anos"
- "Visita. Montenegro desafia Xi a pressionar Rússia e este pede trabalho conjunto para melhorar relações com a UE"
- "Lisboa. Carlos Moedas sobrevive a moção de censura apresentada pelo Chega"
- "Médio Oriente. Israel ataca negociadores do Hamas no Qatar"
- "Concertação. Discussão laboral começa sob ameaças de sobressalto e greve geral"
- "Prémio Champalimaud. Três organizações internacionais distinguidas pela prevenção e tratamento da cegueira"
- "Operação Marquês. Sócrates nega ter ficado com dinheiro do primo e ataca Campos e Cunha"
- "Ian Anderson: 'Não sou muito fã de música. Em 1974 praticamente deixei de ouvir música'"
- "Mundial 2026. Portugal bate Hungria em dia de recordes de Ronaldo e João Cancelo"
Correio da Manhã
- "Criança caminha 12 km em fuga a maus-tratos. Castigado por não cumprir tarefas domésticas"
- "Sócrates nega que primo tenha sido testa de ferro"
- "Hungria 2 Portugal 3. Susto não trava onda de vitórias"
- "Proposta das Arábias. Varandas rejeita 12 milhões para deixar Sporting"
- "Contas do Benfica. Faturação recorde dá mais de 34 milhões de lucro"
- "Tragédia do elevador da Glória em Lisboa. Carris não exigiu experiência a técnicos de manutenção"
- "Campo do Boavista. Menino de 7 anos morre em treino de futebol"
- "Guerra no Médio Oriente. Israel mata à bomba líderes do Hamas no Qatar"
- "Professores. Mais de mil aposentados no início do ano"
- "Após parto. Compressas deixadas no corpo de mulher"
- "Na empresa há 47 anos. Dina Aguiar dispensada pela RTP"
Público
- "[Elevador da Glória] Empresa de manutenção teve a sede num local onde nunca funcionou"
- "Alta Tensão. Israel ataca líderes do Hamas no Qatar e põe em causa via negocial para Gaza"
- "Barco da Flotilha para Gaza terá sido atingido por drone. Tripulantes acusam, Tunísia nega"
- "Concertação social. Reforma laboral pode levar a outono Quente de protestos"
- "Presidenciais. Depois do PSD, Gouveia e Melo recruta apoios no PS"
- "Educação. Só 23% de alunos com pais com ensino básico conclui superior"
- "Mundial 2026. Portugal vence na Hungria e mantém apuramento perfeito"
- "Prémio Champalimaud Visão. Como prevenir a cegueira? O exemplo de três instituições vale um milhão de euros"
- "Mercados. França é a única vítima da sua crise. Portugal fica a salvo, para já"
Jornal de Notícias
- "Maioria das vítimas de atropelamentos tem mais de 60 anos"
- "Hungria 2-3 Portugal. Cancelo salva seleção"
- "Benfica. Venda de jogadores ajuda a passar de prejuízo para lucro"
- "Ciclismo. Manifestação pela Palestina deixa a Vuelta de novo em suspenso"
- "Vila Real. Candidatos focados em mais emprego e habitação. Segundo debate autárquico JN/TSF"
- "Porto. Bolhão renovado recebe 20 mil visitantes por dia"
- "Chega. Ex-conselheiro condenado a dois anos por atacar rival com corrente"
- "Educação. Portugal entre os piores na formação de adultos"
- "Gaza. Flotilha humanitária segue viagem apesar do ataque"
- "Porto. Menino de sete anos morre ao iniciar treino de futebol no Boavista"
- "Realeza. Infanta Sofia em Lisboa na festa dos caloiros"
Negócios
- "'Intenção estratégica do Governo [para a TAP] está clara'. Carlos Tavares, ex-CEO da Stellantis, afirma que desenho da privatização afasta consórcio nacional da corrida"
- "#Os Mais Poderosos 2025. #03 A líder do BCE, Christine Lagarde, foi o rosto do combate à inflação e agora enfrenta os desafios de uma elevada incerteza internacional que ensombra a Zona Euro"
- "Supervisor da UE quer mais risco nos fundos de pensões"
- "Revisão das leis laborais arrisca avançar sem acordo na concertação"
- "Sustentabilidade 20|30. Guimarães, Lisboa e Porto jogam nível avançado de 'SimCity' pelo ambiente"
- "Marta Pimentel, diretora da formação executiva da Nova SBE: 'Há medidas que favorecem e outras podem não favorecer a progressão das mulheres'"
O Jornal Económico
- "Vanguard perde CEO que mudou o luxo em Portugal"
- "PS quer 'sobressalto cívico' sobre lei laboral"
- "Montenegro diz a Xi que quer mais equilíbrio nas trocas comerciais"
- "'Se houver alguma campanha de marketing prevista, não a façam'. Acidente no elevador da Glória"
- "Receita do jogo 'online' rende 164 milhões ao Estado só no primeiro semestre. Apesar de recuo no último trimestre"
- "Mercados. França em crise já paga juros mais altos do que Itália"
- "Macron escolheu Sébastien Lecornu para liderar novo governo"
- "Mercado castiga Argentina depois de derrota de Milei nas regionais"
- "Moedas diz que a sua responsabilidade é continuar a governar"
- "Exportações caem 11,3% em julho, já as importações sobem 2,8%"
Record
- "Hungria 2 Portugal 3. Ninguém nos agarra. Seleção acelera rumo ao Mundial"
- "Sub-21. Euro2027. Escócia 0 Portugal 2. Miúdos também somam e seguem"
- "Benfica. SAD dá lucro de 34,4 MEuro"
- "Sporting. Varandas rejeita milhões. Convite para CEO do Al Ahli"
- "FC Porto. Alberto só para o clássico. A 5 de outubro"
- "Ciclismo. Vuelta em risco. Nova neutralização devido a protestos pró-Palestina"
- "Boavista. Menino de 7 anos morre no treino"
- "Hóquei em patins. Entrevista Paulo Freitas: 'Sofremos todos juntos'"
A Bola
- "Hungria 2-3 Portugal. Sofrido mas resolvido. Jogo teve sentido único, mas Hungria aproveitou o que criou e a decisão só chegou perto do final, com Cancelo de novo em grande"
- "Roberto Martínez: 'Limitámos a Hungria a um canto e dois remates'"
- "N.º 20 é o defesa mais goleador de sempre e Ronaldo iguala novo recorde mundial"
- "Benfica. Resultado positivo de Euro34,4 M no exercício de 2024/2025. 'Partimos confortáveis para este ano' - Nuno Catarino, CFO"
- "Recusada oferta acima dos Euro50 M por Pavlidis no fecho do mercado"
- "Sporting. Al Ittihad pode chegar aos Euro55 M por Gonçalo Inácio. Mercado fecha hoje na Arábia Saudita"
- "Frederico Varandas recusou proposta milionária para ser CEO do Al Ahli"
- "FC Porto. Samu a dar no duro. Lesão de Luuk de Jong deixa o espanhol sem descanso"
O Jogo
- "Hungria 2-3 Portugal. À lei da bala. João Cancelo carimba vitória aos 86' e abre caminho á qualificação
- "Cristiano Ronaldo marca por Portugal pelo quinto jogo consecutivo"
- "Roberto Martínez: 'Adorei o foco e a atitude'"
- "Boavista. Tragédia no Bessa. Criança de sete anos morre no hospital após colapsar no treino de futebol"
- "FC Porto. Froholdt também arrasa na seleção. Dinamarquês confirma arranque em grande. 'Preciso manter-me em forma no clube'"
- "Festas locais podem adiar jogo de Arouca"
- "Benfica. Conforto nas contas. Nuno Catarino, CFO da SAD, mostra sucesso financeiro. Administrador garante não haver pressão para vender em janeiro"
- "Sporting. Varandas recusa proposta saudita. Al Ahli oferecia 12 MEuro para ser o CEO"
- "Al Ittihad trava investida por Inácio"