Habitação, justiça e Champions em destaque na imprensa nacional

Diário de Notícias:

- "Carris reduziu gastos com manutenção em 28% entre 2021 e 2024"

- "Autárquicas. À beira da Ria Formosa surge uma luta a três com Chega e PS a desafiarem domínio do PSD"

- "Médio Oriente. Mais de 50 países apelam à revisão das relações com Israel"

- "Habitação. Procura de casas por estrangeiros foca-se nas cidades mais pequenas"

- "Saúde. Gestores dos hospitais. 'Se há quem não cumpre deve haver consequências'"

- "Projeto. Uma casa para a liberdade: investigadora ganha bolsa de 1,5 milhões de euros para integrar ex-presos"

- "Setúbal. Auditoria à câmara não avaliou o atual mandato apesar de o caderno de encargos o prever"

- "UEFA. Champions está de volta, com Sporting e Benfica atrás de glória e milhões"

- "Lisbon Arab Film Festival. Está de volta o festival que apresenta o cinema árabe aos portugueses"

- "Música. Sexteto de Lisboa vai levar o público ao jazz dos anos 80 com concerto"

Correio da Manhã:

- "Justiça. Ministra castiga inspetor da PJ. Apertou o pescoço a colega e tentou 'dar-lhe joelhadas na zona genital'"

- "Levou 210 dias de castigo, com pena suspensa por 2 anos. Rita Júdice não concordou e o polícia vai cumprir a sanção"

- "Benfica-Qarabag. Lage ataca Champions com promessa de grande exibição"

- "Varandas: 'Sporting é líder em Portugal'"

- "FC Porto. Dragões saboreiam liderança isolada 3 anos depois"

- "Cartaxo. Morre esfaqueado ao jantar em frente ao enteado menor"

- "Investigação. 'Tenho uma oportunidade para o matar', FBI encontra bilhete do assassino de Charlie Kirk"

- "Vai a julgamento. Castelo Branco arrisca cinco anos de prisão"

- "Novas regras. Utente tem 48 horas para aceitar cirurgia"

- "Risco de fogos. Calor volta com mais de 30 graus"

- "Brasil. Filho de Bolsonaro quer intervenção militar dos EUA"

Público:

- "Primeiro arquivamento da Influencer: Costa não se lembra de receber pen"

- "Autárquicas. Habitação dominou primeiro debate de Lisboa"

- "Setúbal. Gestores defendem urgência regional já"

- "Orçamento do Estado. Agências de rating 'dão luz verde' ao regresso dos défices"

- "Ano escolar. Faltam professores, mas o cenário é de melhoria"

- "Longevidade. 'Até agora, ninguém conseguiu rejuvenescer ninguém'"

- "Atrasos na AIMA. A história 'surreal' do imigrante detido 60 dias e de outras 'vidas suspensas'"

- "Televisão. Os Emmys premiaram a competência de The Pitt, Adolescência e The Studio"

Jornal de Notícias:

- "Força Aérea e Marinha já salvaram mais de 400 pessoas este ano"

- "[Bruno] Lage no olho do furacão"

- "Porto. Câmara investe em quatro novos centros de saúde"

- "Aveiro. Governabilidade do município domina discussão de candidatos"

- "Eixo Atlântico. Viana e Lugo unem esforços e projetam futuro à boleia do TGV"

- "Educação. Menos de 100 professores de Português e Matemática por colocar"

- "Guimarães. Assaltante confessa ter-se feito passar por agente da Judiciária"

- "Acusado. Violência doméstica leva Castelo Branco a tribunal"

- "Espanha. Sanchéz quer expulsar Israel das competições desportivas"

Negócios:

- "Empresas nacionais resistem aos ventos da crise francesa"

- "Investigação. O mistério do megacentro de dados de Abrantes"

- "Ministro das Finanças trava redução da dívida e atira recuperação para 2026"

- "Montenegro furou as regras dos ratings ao antecipar a decisão da Fitch?"

- "Supremo Tribunal insiste em contagem corrida dos dias de luto"

- "Radar África. Joel Leonardo simboliza um falhanço em Angola"

Jornal Económico:

- "Governo garante não ter linhas vermelhas na lei do trabalho"

- "Cimeira fica-se pela condenação de Israel e a crítica aos EUA. Para já"

- "Nuno Melo recusa resposta 'emocional' a incidente com drones russos na Polónia"

- "Margarida Corrêa de Aguiar. 'Restrições orçamentais e cativações afetaram a autonomia da ASF"

- "Serralves. Manuel Ferreira da Silva eleito presidente"

- "Há 40% mais lítio confirmado em Boticas do que o esperado"

- "Portugal foi alvo de desinformação russa sobre incêndios em agosto"

- "Benfica estreia-se contra segundos menos valiosos na competição"

Record:

- "Benfica-Qarabag. Águia com reforços. Dedic e Sudakov prontos para o arranque na Champions"

- "Bruno Lage: 'Não estou preocupado em ser consensual'"

- "Sporting. Varandas fala em hegemonia: 'Somos líderes em Portugal'"

- "FC Porto. William Gomes provável em Vila do Conde"

- "Voleibol. EUA 3-0 Portugal. Apuramento complica-se. Seleção fica a depender de terceiros para continuar no Mundial"

- "Técnicos de E. Amadora e AVS. Faria e Mota saem. Carvalhal e João Pedro Sousa são os preferidos"

A Bola:

- "Tribunal europeu. Benfica procura fazer as pazes com os adeptos após empate caseiro com o Santa Clara. Ganhar ou... ganhar, é a receita para hoje ao Qarabag"

- "Dedic fez teste antes do jogo. Sudakov espreita o onze"

- "'Somos talvez os melhores da Europa a pressionar a saída de bola na construção do guarda-redes'. Bruno Lage"

- "Sente a confiança do presidente e garante que o 'bom futebol vai aparecer'"

- "'É factual: Sporting hoje é líder em Portugal'. Frederico Varandas também enaltece prestígio internacional do bicampeão nacional"

- "Renovação de Diomande implica mais do que duplicar o ordenado"

- "FC Porto. Lesão de Nehuén Pérez, que já teve alta hospitalar, reforça estatuto de Kiwior no onze"

- "Legends Charity Game. Chuva de estrelas em Alvalade em noite solidária. Portugal Legends 4 -- World Legends 1"

O Jogo:

- "FC Porto. 'Nehuén é jovem, tem garra e isso ajuda'. Pedro Emanuel sofreu lesão semelhante em 2006, recorda o processo lento e vê no argentino fatores que podem ajudar"

- "Farioli deu mais um dia de folga a oito jogadores"

- "Benfica-Qarabag. Bruno Lage vai à luta. 'Eleições? Não me preocupo em ser consensual'"

- "Dedic em teste e Sudakov aponta ao onze"

- "Noronha revela toda a estrutura e 'vice' financeiro"

- "Sporting. 'Cimentar a liderança em Portugal'. Frederico aponta ao play-off como objetivo na Champions. '[Cristiano] Ronaldo? Ele já disse que não quer voltar a jogar em Portugal'"

- "Rui Silva em dúvida na receção ao Kairat"

- "I Liga. Duas saídas à quinta jornada. José Mota e José Faria são as primeiras chicotadas"