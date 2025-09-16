Habitação, justiça e Champions em destaque na imprensa nacional
Diário de Notícias:
- "Carris reduziu gastos com manutenção em 28% entre 2021 e 2024"
- "Autárquicas. À beira da Ria Formosa surge uma luta a três com Chega e PS a desafiarem domínio do PSD"
- "Médio Oriente. Mais de 50 países apelam à revisão das relações com Israel"
- "Habitação. Procura de casas por estrangeiros foca-se nas cidades mais pequenas"
- "Saúde. Gestores dos hospitais. 'Se há quem não cumpre deve haver consequências'"
- "Projeto. Uma casa para a liberdade: investigadora ganha bolsa de 1,5 milhões de euros para integrar ex-presos"
- "Setúbal. Auditoria à câmara não avaliou o atual mandato apesar de o caderno de encargos o prever"
- "UEFA. Champions está de volta, com Sporting e Benfica atrás de glória e milhões"
- "Lisbon Arab Film Festival. Está de volta o festival que apresenta o cinema árabe aos portugueses"
- "Música. Sexteto de Lisboa vai levar o público ao jazz dos anos 80 com concerto"
Correio da Manhã:
- "Justiça. Ministra castiga inspetor da PJ. Apertou o pescoço a colega e tentou 'dar-lhe joelhadas na zona genital'"
- "Levou 210 dias de castigo, com pena suspensa por 2 anos. Rita Júdice não concordou e o polícia vai cumprir a sanção"
- "Benfica-Qarabag. Lage ataca Champions com promessa de grande exibição"
- "Varandas: 'Sporting é líder em Portugal'"
- "FC Porto. Dragões saboreiam liderança isolada 3 anos depois"
- "Cartaxo. Morre esfaqueado ao jantar em frente ao enteado menor"
- "Investigação. 'Tenho uma oportunidade para o matar', FBI encontra bilhete do assassino de Charlie Kirk"
- "Vai a julgamento. Castelo Branco arrisca cinco anos de prisão"
- "Novas regras. Utente tem 48 horas para aceitar cirurgia"
- "Risco de fogos. Calor volta com mais de 30 graus"
- "Brasil. Filho de Bolsonaro quer intervenção militar dos EUA"
Público:
- "Primeiro arquivamento da Influencer: Costa não se lembra de receber pen"
- "Autárquicas. Habitação dominou primeiro debate de Lisboa"
- "Setúbal. Gestores defendem urgência regional já"
- "Orçamento do Estado. Agências de rating 'dão luz verde' ao regresso dos défices"
- "Ano escolar. Faltam professores, mas o cenário é de melhoria"
- "Longevidade. 'Até agora, ninguém conseguiu rejuvenescer ninguém'"
- "Atrasos na AIMA. A história 'surreal' do imigrante detido 60 dias e de outras 'vidas suspensas'"
- "Televisão. Os Emmys premiaram a competência de The Pitt, Adolescência e The Studio"
Jornal de Notícias:
- "Força Aérea e Marinha já salvaram mais de 400 pessoas este ano"
- "[Bruno] Lage no olho do furacão"
- "Porto. Câmara investe em quatro novos centros de saúde"
- "Aveiro. Governabilidade do município domina discussão de candidatos"
- "Eixo Atlântico. Viana e Lugo unem esforços e projetam futuro à boleia do TGV"
- "Educação. Menos de 100 professores de Português e Matemática por colocar"
- "Guimarães. Assaltante confessa ter-se feito passar por agente da Judiciária"
- "Acusado. Violência doméstica leva Castelo Branco a tribunal"
- "Espanha. Sanchéz quer expulsar Israel das competições desportivas"
Negócios:
- "Empresas nacionais resistem aos ventos da crise francesa"
- "Investigação. O mistério do megacentro de dados de Abrantes"
- "Ministro das Finanças trava redução da dívida e atira recuperação para 2026"
- "Montenegro furou as regras dos ratings ao antecipar a decisão da Fitch?"
- "Supremo Tribunal insiste em contagem corrida dos dias de luto"
- "Radar África. Joel Leonardo simboliza um falhanço em Angola"
Jornal Económico:
- "Governo garante não ter linhas vermelhas na lei do trabalho"
- "Cimeira fica-se pela condenação de Israel e a crítica aos EUA. Para já"
- "Nuno Melo recusa resposta 'emocional' a incidente com drones russos na Polónia"
- "Margarida Corrêa de Aguiar. 'Restrições orçamentais e cativações afetaram a autonomia da ASF"
- "Serralves. Manuel Ferreira da Silva eleito presidente"
- "Há 40% mais lítio confirmado em Boticas do que o esperado"
- "Portugal foi alvo de desinformação russa sobre incêndios em agosto"
- "Benfica estreia-se contra segundos menos valiosos na competição"
Record:
- "Benfica-Qarabag. Águia com reforços. Dedic e Sudakov prontos para o arranque na Champions"
- "Bruno Lage: 'Não estou preocupado em ser consensual'"
- "Sporting. Varandas fala em hegemonia: 'Somos líderes em Portugal'"
- "FC Porto. William Gomes provável em Vila do Conde"
- "Voleibol. EUA 3-0 Portugal. Apuramento complica-se. Seleção fica a depender de terceiros para continuar no Mundial"
- "Técnicos de E. Amadora e AVS. Faria e Mota saem. Carvalhal e João Pedro Sousa são os preferidos"
A Bola:
- "Tribunal europeu. Benfica procura fazer as pazes com os adeptos após empate caseiro com o Santa Clara. Ganhar ou... ganhar, é a receita para hoje ao Qarabag"
- "Dedic fez teste antes do jogo. Sudakov espreita o onze"
- "'Somos talvez os melhores da Europa a pressionar a saída de bola na construção do guarda-redes'. Bruno Lage"
- "Sente a confiança do presidente e garante que o 'bom futebol vai aparecer'"
- "'É factual: Sporting hoje é líder em Portugal'. Frederico Varandas também enaltece prestígio internacional do bicampeão nacional"
- "Renovação de Diomande implica mais do que duplicar o ordenado"
- "FC Porto. Lesão de Nehuén Pérez, que já teve alta hospitalar, reforça estatuto de Kiwior no onze"
- "Legends Charity Game. Chuva de estrelas em Alvalade em noite solidária. Portugal Legends 4 -- World Legends 1"
O Jogo:
- "FC Porto. 'Nehuén é jovem, tem garra e isso ajuda'. Pedro Emanuel sofreu lesão semelhante em 2006, recorda o processo lento e vê no argentino fatores que podem ajudar"
- "Farioli deu mais um dia de folga a oito jogadores"
- "Benfica-Qarabag. Bruno Lage vai à luta. 'Eleições? Não me preocupo em ser consensual'"
- "Dedic em teste e Sudakov aponta ao onze"
- "Noronha revela toda a estrutura e 'vice' financeiro"
- "Sporting. 'Cimentar a liderança em Portugal'. Frederico aponta ao play-off como objetivo na Champions. '[Cristiano] Ronaldo? Ele já disse que não quer voltar a jogar em Portugal'"
- "Rui Silva em dúvida na receção ao Kairat"
- "I Liga. Duas saídas à quinta jornada. José Mota e José Faria são as primeiras chicotadas"