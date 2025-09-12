Imigração e sondagens em destaque na imprensa

Bom dia. Estas são as principais notícias que marcam os jornais nacionais nesta sexta-feira, 12 de Setembro de 2025.

No semanário Expresso:

- "Escolha de cabo com núcleo de plástico na origem do acidente"

- "Até travões clássicos teriam capacidade para parar ascensor"

- "Manutenção diz que inspecionou fixação do cabo 18 horas antes"

- "Tragédia vai ser tema obrigatório nos debates das autárquicas"

- "Crianças esperam 4 anos por operações de ortopedia"

- "Há mais de 100 queixas de violência doméstica por dia"

- "Dan Brown: 'Com a Internet somos como crianças a brincar com granadas'"

- "Sindicalistas do PSD dispostos a ir para a rua contra leis laborais"

- "Fugitivo de Vale de Judeus: 'Só não saiu quem não quis'"

- "Ministra falha promessa a filha de ucraniano morto pelo SEF"

- "PS quer oposição fora dos executivos municipais"

- "Aulas arrancam com mais professores em falta"

- "Chega gravou reuniões para denunciar críticos"

- "Portugal ajuda Kiev"

- "Marcelo e 'coisas boas'"

- "Bugalho vs Núncio"

No semanário Nascer do Sol:

- "Ventura vai avançar para Belém"

- "Entrevista de António Mendonça, bastonário da Ordem dos Economistas: 'A posição da Europa nas negociações com os Estados Unidos foi deplorável'"

- "Autárquicas. Carta de Alexandra Leitão aos lisboetas"

- "Elevadores da Bica e do Lavra não devem voltar a andar"

- "TVI. Nova grelha aposta forte na ficção"

- "Seleção. Proença e Orbán trocam galhardetes"

- "Rui Moreira afasta candidatura"

- "Supremo condena Bolsonaro"

- "Carina Quaresma. Nova presidente para a Igualdade de Género defende que RASI esconde criminalidade violenta"

- "Família Apolónia: 'Temos o melhor supermercado do mundo e são os clientes que o dizem'"

No Diário de Notícias:

- "Barómetro DN/Aximage.26,8% [Chega], 25,9% [AD], 23,6% [PS] Chega ultrapassa AD e fica à frente nas intenções de voto, pela primeira vez"

- "Abuso sexual de crianças: em 92% dos casos, agressores são pessoas próximas"

- "Tragédia do elevador da Glória. Norma europeia prevê adiantar 21 mil euros por cada morte, mas Portugal não a aplica"

- "Tentativa de golpe no Brasil. Bolsonaro condenado por todos os crimes de que era acusado"

- "Presidenciais. Livre decide em referendo se apoia Catarina Martins"

- "Charlie Kirk. Mártir para uns, personificação do mal para outros num país cada vez mais dividido"

- "Polónia. Governo de Varsóvia envia 40 mil soldados para a fronteira"

No Correio da Manhã:

- "Governante esconde casa de luxo. Projeto milionário na Golegã do secretário de Estado da Agricultura"

- "Imóvel pertence a empresa que tem dois sócios, ele e a mulher"

- "Benfica. Regresso de Bernardo mais difícil com Lage"

- "Benfica-Santa Clara"

- "Sporting. Reforços cortam lucro para 20 milhões"

- "Esperança média de vida em Portugal sobe para 82,7 anos"

- "Crédito. Alerta para subida da prestação da habitação"

- "Charlie Kirk. Mataram o amigo de Donald Trump"

- "Debaixo de fogo. Ventura confunde Festa dos Cidadãos com festival de hambúrgueres"

- "Bolsonaro condenado por golpe de estado"

- "Polémica. Ministro promove 'boy' do PSD a 'superadjunto'"

- "Guarda. Rapaz faz filme de abuso sexual de crianças"

- "Dados da PSP. 14 assaltos a casas por dia"

No Público:

- "AIMA dá ordem de expulsão a imigrantes com filhos portugueses"

- "EUA. Morte de Charlie Kirk suscita receios de uma espiral de violência"

- "Estreia. A ópera de Dino D'Santiago canta-se na sala de espera da imigração"

- "Setúbal. Auditoria diz que Dores Meira fez despesas ilegais"

- "Assédio sexual. António Capelo nega acusações e avança para queixa-crime"

- "Brasil. Supremo condena Bolsonaro por golpe de Estado"

- "Têxtil. Polopiqué tem 420 credores para negociar recuperação"

- "Presidenciais. Gouveia e Melo, Ventura e Mário Ferreira em almoço privado"

No Jornal de Notícias:

- "Bolsonaro condenado a 27 anos de prisão por golpe de Estado"

- "Grupo armado assalta navio no Algarve e leva cocaína escondida em contentores"

- "Autárquicas. Candidatos à Câmara querem linha de metro até Valongo"

- "Porto. Faculdade de Medicina pretende reduzir nota mínima para dez valores"

- "Municípios. Perda de alunos no Ensino Superior é maior nas grandes cidades"

- "EUA. Caça ao homem pelo assassínio de jovem ativista político aliado de Trump"

- "Benfica. Lage acredita que Bernardo Silva regressa à Luz, seja quem for o presidente"

No Negócios:

- "Teixeira Duarte e novo acionista aliam-se na fábrica da Lufthansa"

- "Zona Euro vai mais longe este ano para abrandar logo a seguir"

- "Entrevista a Rutger Bregman: 'Desconfio da filantropia da maioria dos ricos'"

- "#Os Mais Poderosos 2025. #01 [Donald Trump] quer pôr a América numa nova 'era dourada' e abriu guerra tarifária. A sua política económica e a hostilização da UE têm um significativo impacto em Portugal"

- "Eleições autárquicas. Raio-X às câmaras: onde vivem mais pessoas e onde se ganha mais?"

- "Fitch deve subir rating de Portugal e baixar o francês"

- "Newrest força despedimentos na Cateringpor"

No O Jornal Económico:

- A revolução agrícola gota a gota"

- "Projetos turísticos da Vanguard já têm três compradores"

- "Futebol. Investimento em reforços agrava passivo dos grandes"

- "Mercado português escapa ao choque do elevador da Glória"

- "Hospitais das misericórdias e militares funcionam à margem das regras"

- "Estado obriga a ajuste no contrato do Novobanco"

- "Patrões confiam que orçamento para 2026 será aprovado"

- "Angola abre aos privados transporte de eletricidade"

No Record:

- "Benfica-Santa Clara. Lage toma partido. Técnico entra na campanha a favor de Rui Costa"

- "Sudakov deve estrear-se"

- "Sporting. SAD dá lucro de 20 MEuro. Resultado anual positivo pela 4.ª vez seguida"

- "Champions feminina. Roma 1-2 Sporting. Reviravolta no final"

- "FC Porto. Farioli trouxe qualidade. Eficácia das ações individuais e coletivas sobe a pique"

No A Bola:

- "Benfica-Santa Clara. Força para Sudakov em noite de estreia. Ucraniano a recuperar do drama familiar com apartamento destruído por bombardeamento russo"

- "'Vejo-o a superar uma situação triste e lamentável. Pode jogar em diversas posições e por isso é muito bem-vindo' - Bruno Lage"

- "Roma 1-2 Sporting. Vitória em Itália abre a porta da Champions feminina"

- "SAD apresenta 20 milhões de lucro em 2024/2025"

- "FC Porto. Pablo Rosario pode ser a solução para a direita"

- "Ciclismo. João Almeida encurta a distância e continua a sonhar"

- "Voleibol. Portugal no Mundial com a ambição dos oitavos"

E no O Jogo:

- "Benfica-Santa Clara. Lage entra nas eleições. Diz ter sido o único mercado em que o treinador foi ouvido e garante que Bernardo Silva voltará seja qual for o presidente"

- "Cristóvão Carvalho quer contratar Klopp"

- "Vieira ataca Noronha"

- "Dedic com lesão igual à de Aursnes"

- "FC Porto. 'William tem grande capacidade goleadora'. Luis Zubeldia lançou-o no São Paulo e destaca espectacularidade do extremo"

- "À lupa: o impacto imediato de todos os reforços"

- "Eustáquio e Gabri estão recuperados"

- "Sporting. Varandas mostra contas no verde. Saldo positivo de 20 MEuro no último exercício"

- "Maxi Araújo difícil para visita a Famalicão"

- "V. Guimarães. Nuno Santos afinal fica. Abortada a transferência para o Sochi, da Rússia"

- "Samu promovido a capitão"

- "Braga. Zalazar espreita o Mundial. Médio uruguaio com cotação em alta"

- "Turquia. Jota Silva no Besiktas. Empréstimo de 2,5 com opção de 17 MEuro"

- "Ciclismo. Volta a Espanha. Almeida aperta Vingegaard. Português ganha terreno ao líder. Diferença é agora de 40 segundos"