Farmácias, cuidados paliativos e guerra na Ucrânia nos destaques da imprensa

Correio da Manhã:

- "Lojas de massagens escondiam negócio de sexo"

- "Se iam de lingerie o preço era 80 euros. Quando iam nuas, subia até 150 euros"

- "Espaços abertos em Coimbra, Figueira da Foz e Leiria prestavam serviços sexuais. Gerentes, duas mulheres e um homem, vão a tribunal"

- "Sudakov em pânico: Mulher de estrela do Benfica escapa à bomba russa"

- "Acutis nos altares: Ínfluencer de Deus já é santo"

- "Empresário processa leões: Gyokeres testemunha contra Varandas"

- "Orçamento: Empresários pedem IVA máximo de 21%"

- "Sintra: Torturam até à morte para sacar 100 euros"

- "Porto: Agride filho com ferro e deixa-o à fome e sede"

- "Nada funcionou: Falharam travões no elevador da Glória"

.

Jornal de Notícias:

- "Disparam as vendas e os registos de novos suplementos alimentares"

- "Crescimento nas farmácias é de 6% , mas não contabiliza outras plataformas"

- "Empresas internacionais legalizam produtos em Portugal por ser gratuito"

- "Elevador da Glória: Moedas descarta demissão e ataca socialistas"

- "Tivani coroado em Famalicão"

- "Grande Prémio JN: Ciclista da Avoludo-Louletano-Loulé Concelho vence 34.ª edição da prova"

- "Ucrânia: Ataque russo destrói casa de benfiquista Sudakov em Kiev"

- "Bombardeamento atinge sede do Governo"

- "Emigração: Suiça continua a ser destino de eleição de portugueses"

- "Pré-escolar: Quase um quarto dos educadores tem 60 ou mais anos"

- "Porto: Traficante ia de Ferrari à Galiza tratar de plantação de canábis"

- "Autárquicas: PS tenta impedir sexta vitória do PSD na Régua"

- "Amares: Moradores desesperam com barulho e insegurança em bar"

.

Público:

- "Carta aberta denuncia saída em massa das equipas comunitárias de paliativos"

- "Guerra na Ucrânia. Maior ataque russo atinge coração do Governo em Kiev"

- "Antiga pérola da formação do Benfica retirou seis anos à idade; a história de Alamara Djabi"

- "Finanças. Dois milhões de pensionistas recebem bónus até 200 euros"

- "Parlamento. Licença parental alargada paga a 100% volta pela mão de cidadãos"

- "França. Sem maioria nem alianças, Governo enfrenta hoje prova de fogo

- "Tragédia em Lisboa. Moedas rejeita demissão: 'Nesta tragédia não há nenhum erro que [me] possa ser imputado'"

- "Responsáveis por outros funiculares no país garantem segurança dos equipamentos"

- "Opinião. Ciência e inovação, o círculo que falta fechar. Ministro e secretárias de Estado escrevem sobre reformas em curso"

Negócios:

- "ANA-Aeroportos sobe taxas no Porto e Faro em 2026. Lisboa terá descida"

- "País mais exposto à dívida francesa após entrada do BPCE no Novo Banco "

- "Candidaturas ao SIFIDE deslizam mais de 40% com restrições a fundos"

- "Venda da Luz Saúde teve um 'encaixe bastante superior ao IPO'. CEO da Fidelidade diz que Macquarie vai sustentar planos de expansão"

- "Investidor privado. Casa, livros ou marmitas. É possível ter contas certas na universidade"

.

O Jornal Económico:

- "Ouro luso valoriza 32 mil milhões desde o início do século"

- "Reforço da posição acionista na TAP vai pesar na escolha do investidor"

- "Marcelo pede celeridade para relatório final sobre acidente trágico"

- "Governo de Bayrou prestes a cair com moção de confiança sobre orçamento"

- "'É o videoárbitro da saúde'. Grupo Luz Saúde e Siemens unem-se para exames à distância"

- "Bisavô do Tesla vai a leilão por 187 mil euros"

- "Portugal condena ataque russo que atingiu sede do governo"

- "Criação de empresas sobe 1% em Portugal"

- "Banco Africano de Energia já tem 44% do capital garantido"

- "Propinas vão ser devolvidas até ao fim de semana para pedidos de 2024"

.

A Bola:

- "Trincão, O capitão do futuro. Com Hjulmand a poder cumprir a última época no Sporting, avançado terá nova função em 2026/27"

- "St. Juste quer Bundesliga... em janeiro"

- "Faz hoje sete anos que Frederico Varandas foi eleito pela primeira vez para a presidência dos verdes e brancos"

- "Benfica. Guerra bateu à porta da família de Sudakov na Ucrânia"

- "Schjelderup quer Aursners de volta à seleção. 'É dos jogadores mais subestimados da Noruega'"

- "Seleção. Portugal descansou ontem em Budapeste, onde hoje já trabalha a pensar no jogo com a Hungria"

- "FC Porto. Pedro Lima de prevenção após lesão de Alberto"

- "Supertaça feminina. Troféu para Torres Vedras. Torriense deu a volta e derrotou (2-1) o Benfica"

.

O Jogo:

- "FC Porto. Alberto Costa também trava. Lateral sofreu lesão muscular e para já falha próxima jornada"

- "Sem Martim Fernandes, ainda em recuperação, restam Pepe e Pedro Lima"

- "Exclusivo. Pereira da Costa analisa as contas e explica o investimento"

- "Seleção nacional. A ternura dos 140. Analise ao pormenor de todos os golos de Ronaldo"

- "Sporting. Como Mangas fintou o destino em Mirandela"

- "Benfica. Casa de Sudakov bombardeada pela Rússia"

- " Reportagem: a invasão da Ucrânia, o refúgio nos bunkers e a namorada grávida"

.

Record:

- "Destruição: Ataque russo arrasa casa de Sudakov em Kiev"

- "Lançados 805 drones e 13 mísseis sobre a Ucrânia"

- "Esposa grávida, filha e mãe do jogador escaparam ilesas"

- "Benfica dá total apoio ao médio"

- "Trauma pode ter impacto negativo no rendimento, diz psicóloga"

- "Martim Mayer: 'Não houve rutura com o passado'"

- "Sporting: Quenda atira-se ao onze"

- "Ameaça roubar vaga de Geny em Famalicão"

- "Foi primeira opção nos sub-21 e marcou"

- "Champions na mente: Mangas sonha acordado"

- "Maxi só pode jogar na hora com o Kairat"

- "FC Porto: Alberto KO - sofreu lesão muscular"

- "Falha pelo menos o Nacional"

- "Farioli fica sem laterais-direitos"

- "Treinador do Galatasaray revelou: 'SAD pediu 45MEuro por Diogo Costa'"

- "William Gomes: 'É o meu momento mais importante'"

- "Supertaça feminina: Torres volta a sorrir"

- "Fernando Pimenta e José Ramalho vencem o tetra"