Chega e vitória do Porto sobre o Nacional nas capas do jornais

Bom dia! Fique a par das notícias que marcam a actualidade em Portugal, este domingo, 14 de Setembro. "Chega ultrapassa AD e fica à frente das intenções de voto pela primeira vez" é o resultado de uma sondagem divulgada hoje pelo Diário de Notícias. Já a primeira página do Público, traz uma investigação que explora "como o Chega está a seduzir os mais novos". A vitória do Porto sobre o Nacional domina nos desportivos.

Títulos dos jornais de hoje:

Público

- "Prometido 'ChatGPT' português afinal não vai ser aberto para todos"

- "Pré-publicação. Como o Chega está a seduzir os mais novos"

- "Fecho de urgências. Margem sul do Tejo envia todas as grávidas para Lisboa"

- "Ensino Superior. Metade das vagas ficou por ocupar na segunda fase"

- "Vendas de petróleo. Trump impõe condição à NATO para aplicar sanções à Rússia"

- "Futebol. FC Porto segura liderança da Liga, Sporting na perseguição"

- "Direito de resposta. Oito docentes do Técnico denunciam assédio moral"

- "Guerra na Ucrânia. Uma vida de sobe e desce entre bunkers"

- "Charlie Kirk. Quem são os outros influencers que moldam jovens nos EUA"

Jornal de Notícias

- "F.C. Porto 1 - 0 Nacional. À prova de bola"

- "Sporting vira resultado e sai vivo do Minho"

- "Menezes em vantagem sobre o PS na corrida a Gaia"

- "Pessoas. Famosos rendidos aos encantos da Galiza"

- "Ensino. Vagas por preencher no Superior mais do que duplicam"

- "Porto. Ex-matadouro traz nova vida cultural à zona de Campanhã"

- "Ferrovia. Dia negro com quatro mortos"

Correio da Manhã

- "Montenegro entrega cheque da casa de Lisboa. Entidade da Transparência pediu mais esclarecimentos"

- "Surdez fatal para duas turistas na Linha do Douro"

- "Famalicão 1 - Sporting 2. Suárez carimba regresso às vitórias"

"Ventura dividido mantém mistério sobre candidatura"

- "Mãe presa por tráfico tenta reaver filha que raptou"

- "Superior. Colocados 8.824 alunos na segunda fase"

- "FC Porto 1 - Nacional 0. Dragão perdulário já é líder isolado"

- "Benfica. Lage contestado ameaça estratégia de Rui Costa"

- "Vidas. Jorge Mendes casa filha"

A Bola

- "Famalicão 1 -- Sporting 2. Suárez tomou-lhe o gosto. Sporting vence no Minho com reviravolta. Após o póquer pela Colômbia, avançado marcou o golo da vitória"

- "FC Porto 1 - Nacional 0. Dragão não facilita. Samu resolveu de penálti na exibição menos brilhante da era Farioli"

- "Nehuén Perez com suspeita de lesão grave"

- "Benfica. Bruno Laje vê cartão amarelo. Treinador e equipa pressionados com empate caseiro com o Santa Clara"

- "'Ambiente incrível' na Luz impressiona Sudakov"

- "Estoril 3 - Aves SAD 1. Moreirense 3 - Rio Ave 1"

- "Ciclismo. João Almeida não resiste a Vingegaard"

- "Andebol. Leão, avassalador no dérbi, goleia águia por 42-32"

O Jogo

- "FC Porto 1 - Nacional 0. Invictos aliviados. Dragões somam por vitórias os cinco jogos disputados e leões deram a volta ao Famalicão, que ainda não perdera esta época"

- "Francesco Farioli. 'Lesões? Estamos a averiguar com o presidente o que podemos fazer..."

- "Tribunal O Jogo unânime. Penálti por assinalar sobre Samu"

- "Lesão grave de Nehuén em dia de estreia de Kiwior"

- "Famalicão 1 - Sporting 2. Rui Borges. 'Se estivéssemos muito cansados, não teríamos dado resposta'"

- "Benfica. Pontaria fraca. Empate com Santa Clara sublinha pior ataque de Bruno Lage"

- "Luís Filipe Vieira. 'Ficarei feliz se o Bernardo Silva vier'"

- "Ciclismo. Fim do sonho início da glória. João Almeida vai terminar a Vuelta no segundo lugar depois da estocada final de Vingegaard"

- "Moreirense-Rio Ave. 3-1"

- "Estoril-Aves SAD. 3-1"

Record

- "Famalicão 1 - Sporting 2. Leão vota Suárez. Golo do colombiano garante três pontos preciosos"

- "Pote marca e assiste. 'A jogar assim vamos vencer muitas vezes'"

- "Rui Borges. 'Fomos muito competentes'"

- "FC Porto 1 -- Nacional 0. Dragão soma e segue"

- "Samu resolveu. 'Foi complicado'"

- "Farioli. 'Às vezes não dá para ganhar como queremos'"

- "Benfica. Todos com Otamendi. Capitão confortado pelos companheiros"

- "Nuno Gomes. 'Amorim virá um dia'"

- "Vieira ataca Rui Costa. 'Contra a opinião do diretor-geral, evitei a dispensa de Bernardo Silva'"

- "Ciclismo. Sem reviravuelta. João Almeida bem tentou mas fica com o 2.º lugar. 'É um orgulho igualar Agostinho"

- "Voleibol. Portugal 3 -- Cuba 1. Seleção em grande no Mundial"

- "Andebol. Sporting 42 -- Benfica 32. A lei do mais forte"