Saiba o que hoje é notícia

O Benfica estreia-se hoje na fase de liga da Liga dos Campeões de futebol 2025/26, num jogo em que recebe os azeris do Qarabag (20:00), num ambiente de forte contestação ao treinador Bruno Lage.

A equipa volta a jogar no Estádio da Luz, poucos dias depois de empatar na I Liga com o Santa Clara (1-1), num jogo em que voltou a mostrar um futebol pobre, sendo incapaz de ir além de um empate, apesar de ter jogado boa parte do jogo em superioridade numérica.

Perante o adversário teoricamente mais acessível, os 'encarnados' estão obrigados a vencer nesta primeira jornada da 'Champions', numa fase de liga em que terão como adversários, além do Qarabag, o Chelsea (fora), o Newcastle (fora), o Bayer Leverkusen (casa), o Ajax (fora), o Nápoles (casa), a Juventus (fora) e o Real Madrid (casa).

O jogo entre Benfica e Qarabag tem início marcado para as 20:00 no Estádio da Luz, com arbitragem do belga Erik Lambrechts.

Hoje, também é notícia:

ECONOMIA

Começa hoje a reunião de dois dias do Comité do Mercado Aberto da Reserva Federal (Fed) norte-americana, encontro do qual deverá sair na quinta-feira um corte na taxa de juro, cuja dimensão é incerta mas que os analistas apontam que seja de 25 pontos base.

A expectativa de um corte nos juros é já geral, mas a possibilidade de que seja de maior dimensão, de 50 pontos base, ainda está em cima da mesa.

Os analistas referem que, apesar do impacto da política tarifária dos EUA na inflação, "o crescimento real do PIB caiu para metade face a 2024, com os consumidores prestes a enfrentar uma nova pressão sobre os seus rendimentos reais nos próximos meses", o que aponta para que a Fed retome o ciclo de cortes de juros este mês.

A última vez que o banco central dos Estados Unidos cortou os juros foi em dezembro de 2024 e desde aí tem estado em pausa, mantendo a taxa inalterada, o que motivou vários apelos do Presidente norte-americano Donald Trump para uma redução.

DESPORTO

Salomé Afonso vai ser a única portuguesa a competir na terça-feira nos Campeonatos do Mundo de atletismo Tóquio2025, para disputar a final dos 1.500 metros, alargada a 14 atletas, após a sua repescagem.

A lisboeta, de 27 anos, vai disputar a corrida decisiva, a partir das 22:05 locais (14:05 em Lisboa), depois de, inicialmente, ter ficado de fora, com o 10.º lugar na segunda semifinal, em 04.15.08 minutos, após uma colisão com a alemã Nele Wessel.

A atleta do Benfica, vice-campeã nos Europeus 'indoor' Apeldoorn2025, e bronze nos 3.000, vai ser a segunda portuguesa a disputar uma final, depois de Agate Sousa, no salto em comprimento.

Na segunda presença em Mundiais, depois do 37.º lugar em Budapeste2023, Salomé Afonso, 28.ª do ranking mundial, vai disputar a final, à qual chega com a 12.ª melhor marca pessoal entre as presentes, graças aos 03.59.32 minutos obtidos já este ano, que lhe valem o 10.º tempo entre as finalistas.

PAÍS

A Ponte Vasco da Gama está totalmente encerrada ao trânsito desde as 00:00 de hoje e até às 06:30, sendo a alternativa de ligação entre as duas margens a Ponte 25 de Abril, segundo a Lusoponte.

De acordo com a concessionária da maior travessia rodoviária sobre o rio Tejo -- que liga os distritos de Lisboa e Setúbal -, a interrupção total do tráfego é motivada por uma intervenção que "visa cumprir o Programa de Monitorização Estrutural previamente estabelecido e acontecerá pela décima vez desde a sua abertura", em 1998.

Como alternativa, a Lusoponte sugere a utilização da Ponte 25 de Abril, cumprindo as restrições impostas nesta travessia entre Lisboa e Almada, nomeadamente para os transportes de matérias perigosas (permitidos unicamente entre as 02:00 e as 05:00).

SOCIEDADE

A segunda época de vacinação gratuita contra a infeção pelo Vírus Sincicial Respiratório em crianças começa hoje e deverá abranger cerca de 76 mil menores, segundo as autoridades de saúde.

O arranque da campanha de imunização 2025/2026 será assinalado com a vacinação de crianças na Unidade de Saúde de Marvila, na Clínica Nascer e Crescer, que faz parte da Unidade Local de Saúde São José, em Lisboa, onde vão estar presentes a diretora-geral da Saúde, Rita Sá Machado, e a secretária de Estado da Saúde, Ana Povo.

A campanha de imunização irá decorrer em maternidades dos setores público, privado e social, para crianças nascidas entre 16 de setembro de 2025 e 31 de março de 2026, e nos cuidados de saúde primários e em hospitais, para crianças nascidas entre 01 de junho e 15 de setembro de 2025, bem como para crianças pré-termo ou com outros fatores de risco.

De acordo com a DGS, o anticorpo será também disponibilizado às crianças com fatores de risco acrescido para infeção grave a entrar na segunda época sazonal, e que não tenham completado 24 meses até ao dia 30 de setembro de 2025, independentemente de terem sido imunizadas na campanha anterior.