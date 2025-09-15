Corrupção, despedimentos, vendas e sondagens em destaque na imprensa

Bom dia. Estas são as principais notícias desta segunda-feira, 15 de Setembro de 2025, impressas nos jornais nacionais.

No Jornal de Notícias:

- "Calçado e têxtil despedem mil trabalhadores numa semana"

- "Vuelta atribulada consagra João Almeida na elite do ciclismo"

- "FC Porto. Onda de lesões na defesa deixa dragão em suspenso até janeiro"

- "Porto. Três anos de Bolhão vistos por novos e antigos comerciantes"

- "Gaia. Eleitores dizem que corrupção no concelho é um problema"

- "Regresso às aulas. Escolas arriscam perder 700 professores até novembro"

- "Justiça. Docente condenado por abuso sexual volta a ser colocado"

- "Hábitos. Jovens jogam mais 'online' e afastam-se do álcool, drogas e tabaco"

No Diário de Notícias:

- "Marcelo em queda a seis meses do fim do mandato"

- "Entrevista Almirante Nobre de Sousa, Chefe de Estado-Maior da Armada. 'Temos um défice global de 27% no efetivo. Na categoria de praças estamos 36% aquém'"

- "46 anos de SNS. Pedro Pita Barros: 'O risco de erosão existe e deve ser mitigado'"

- "Pietro Parolin ao DN: 'Estou muito agradecido ao Senhor por não ter sido eleito papa'"

- "Mercados. Teixeira Duarte regressa aos 'grandes' do PSI à boleia da Alta Velocidade"

- "Brasil. Após condenação, bolsonarismo fica ferido, mais ainda não morre"

- "Ciclismo. João Almeida confirma segundo lugar em última etapa caótica da Vuelta"

- "Safaa Dib: 'Literatura foi essencial para compreender a parte mais profunda da alma portuguesa"

No Correio da Manhã:

- "Secretário de Estado da Agricultura. Governante investigado por suspeitas de corrupção"

- Polícia Judiciária pediu elementos sobre casa à Câmara da Golegã"

- "Inquérito na PJ de Leiria segue circuito do dinheiro entre empresas de João Moura"

- "Sondagem. Noronha Lopes tem vantagem sobre Rui Costa"

- "Vieira está no quarto lugar, atrás de Diogo Manteigas"

- "Sporting. Super-Pote volta a encher"

- "FC Porto. SAD pondera reforçar plantel com desempregados"

- "Algarve lidera consumo de canábis e Alentejo de álcool e tabaco"

- "Queda de avião em Évora. Herdeiros de piloto pagam por acidente fatal"

- "Banco de Portugal. Extra nas pensões garante subida do poder de compra"

- "Acusação. 'Cocktail' e 'espumante' eram códigos para sexo"

- "Vila do Conde. Três feridos em pista ilegal e sem seguro"

- "Concurso. GNR abre porta a mais guardas"

No Público:

- "Venda do Novo Banco rende 1,1 mil milhões a gestores do Lone Starr"

- "Assédio sexual. Inspecção investiga escola fundada por António Capelo"

- "Alemanha. Extrema-direita triplica no estado mais populoso"

- "Lisboa. Moedas contra três em novo modelo de debate televisivo"

- "Urgências. Médicos em guerra com ministra por causa de fecho em Almada"

- "Pró-Palestina. Protestos encurtam última etapa da Vuelta em que João Almeida foi segundo"

- "Hermeto Pascoal (1936-2025). O compositor inovador que sempre fez música com qualquer coisa"

No Negócios:

- "CCP quer cortar custos com saída de trabalhadores. Conversa Capital. João Vieira Lopes"

- "Dono das bolachas belgas compra Chipicao à Pepsi"

- "IRS. Prémios têm de fazer sempre retenção. Acerto só será feito no ano que vem"

- "Investidor privado. Impostos, certificados ou PPR. Os cálculos para poupar mais"

- "Trabalho. Salários da Zona Euro com subidas ainda acima da média"

- "IA acelera receitas e trava custos das empresas em mais de 10%"

- "Ações. À espera de mais despesa, bolsa de Tóquio atinge recordes"

No O Jornal Económico:

- "BCP, Mota-Engil e CTT sempre a subir na bolsa"

- "Portugal e Espanha melhoram rating, França cai e assusta"

- "Vieira Lopes contraria PS: nova lei laboral 'não representa retrocesso civilizacional'"

- "Promotores imobiliários chocam contra muro dos licenciamentos"

- "Houve golpe. Bolsonaro condenado: especial JE/Folha de S. Paulo"

- "Exclusão digital na Europa atrasa pessoas e economia"

- "Sébastien Lecornu começa a recuar: feriados mantêm-se"

- "Warpcom moderniza unidades públicas de saúde local"

No A Bola:

- "Pote aceita renovar até 2030. Avançado diz 'sim' à proposta do Sporting. Mantém cláusula de rescisão de Euro80 milhões e sobe ao topo da hierarquia salarial"

- "A Bola conta-lhe como os leões trabalharam a aquisição de Luis Suárez"

- "Benfica. Sudakov aponta ao onze com o Qarabag"

- "Modo Champions envolve mudanças no onze e no sistema"

- "Noronha Lopes e Nuno Gomes foram ver Bernardo Silva e Ruben Amorim ao vivo"

- "FC Porto. Gabriel Brás promovido. Central da equipa B ocupa vaga de Nehuén Perez, operado ontem e baixa de seis a oito meses"

- "Contratar jogadores no desemprego é hipótese remota"

- "Futebol de praia. Seleção feminina campeã da Europa"

- "Liga Portugal. Lenços brancos na pedreira. SC Braga -- Gil Vicente 0-1. E. Amadora - V. Guimarães 0-2. Arouca -- Casa Pia 0-2"

- "Inglaterra. Dérbi de Manchester sorri ao Citý. Bis de Haaland no 3-0 ao United"

- "Seleção Nacional. 'Roberto Martínez deu-me o tempo que precisava'. Ricardo Carvalho, adjunto da equipa das quinas, é uma das estrelas do Legends Charity Game"

No O Jogo:

- "FC Porto. Plano de emergência. Tomás Perez e Gabriel Brás passam a estar a tempo inteiro na equipa principal"

- "Nehuén Pérez operado e de fora até final da época. Central sofreu rotura total do tendão de Aquiles"

- "Pablo Rosario nas contas para o eixo defensivo"

- "Benfica. 'Vejo-me a marcar na Luz e nós ganharmos'. Leandro Andrade, avançado português do Qarabag, aborda jogo da Champions"

- "Sudakov espreita o onze"

- "Noronha e Nuno Gomes foram ver Bernardo e Amorim a Manchester"

- "Sporting. Suárez visto por quem o 'descobriu' para a Colômbia. 'É diferenciado para a I Liga'. Sebastião Macias recomendou-o a Carlos Queiroz"

- "Pote arranca com quatro golos e três assistências"

- "I Liga. Braga desce e Vitória sobe antes do dérbi. Guerreiros derrotados [0-1] pelo Gil Vicente e vitorianos triunfam [0-2] na Amadora"

- "Futebol de praia. Portugal festeja título europeu. Seleção feminina vence [4-2] Espanha na final"

- "Ciclismo. Vingegaard e Almeida sem direito a festa. Vuelta acabou a 58 quilómetros da meta em Madrid devido a protestos pró-Palestina"

E no Record:

- "Sporting. Suárez bate Gyokeres. Soma três golos e duas assistências nas primeiras 5 jornadas"

- "Benfica. Sudakov espreita onze. Ucraniano pode ser aposta na Champions"

- "Sondagem Now com resultados surpreendentes. Noronha à frente de Rui Costa"

- "FC Porto. À pesca de central livre. Lesão de Nehuén faz dragão avaliar desempregados"

- "Sp. Braga 0-1 Gil Vicente. Lenços brancos na pedreira"

- "Futebol de praia. Portugal 4 Espanha 2. Seleção feminina campeã da Europa"

- "Volta a Espanha. Almeida confirma 2.º lugar sem chegar a Madrid"

- "Inglaterra. Man. City 3-0 Man. United. Rúben Dias e Bernardo afundam Amorim"