Corrupção, despedimentos, vendas e sondagens em destaque na imprensa
Bom dia. Estas são as principais notícias desta segunda-feira, 15 de Setembro de 2025, impressas nos jornais nacionais.
No Jornal de Notícias:
- "Calçado e têxtil despedem mil trabalhadores numa semana"
- "Vuelta atribulada consagra João Almeida na elite do ciclismo"
- "FC Porto. Onda de lesões na defesa deixa dragão em suspenso até janeiro"
- "Porto. Três anos de Bolhão vistos por novos e antigos comerciantes"
- "Gaia. Eleitores dizem que corrupção no concelho é um problema"
- "Regresso às aulas. Escolas arriscam perder 700 professores até novembro"
- "Justiça. Docente condenado por abuso sexual volta a ser colocado"
- "Hábitos. Jovens jogam mais 'online' e afastam-se do álcool, drogas e tabaco"
No Diário de Notícias:
- "Marcelo em queda a seis meses do fim do mandato"
- "Entrevista Almirante Nobre de Sousa, Chefe de Estado-Maior da Armada. 'Temos um défice global de 27% no efetivo. Na categoria de praças estamos 36% aquém'"
- "46 anos de SNS. Pedro Pita Barros: 'O risco de erosão existe e deve ser mitigado'"
- "Pietro Parolin ao DN: 'Estou muito agradecido ao Senhor por não ter sido eleito papa'"
- "Mercados. Teixeira Duarte regressa aos 'grandes' do PSI à boleia da Alta Velocidade"
- "Brasil. Após condenação, bolsonarismo fica ferido, mais ainda não morre"
- "Ciclismo. João Almeida confirma segundo lugar em última etapa caótica da Vuelta"
- "Safaa Dib: 'Literatura foi essencial para compreender a parte mais profunda da alma portuguesa"
No Correio da Manhã:
- "Secretário de Estado da Agricultura. Governante investigado por suspeitas de corrupção"
- Polícia Judiciária pediu elementos sobre casa à Câmara da Golegã"
- "Inquérito na PJ de Leiria segue circuito do dinheiro entre empresas de João Moura"
- "Sondagem. Noronha Lopes tem vantagem sobre Rui Costa"
- "Vieira está no quarto lugar, atrás de Diogo Manteigas"
- "Sporting. Super-Pote volta a encher"
- "FC Porto. SAD pondera reforçar plantel com desempregados"
- "Algarve lidera consumo de canábis e Alentejo de álcool e tabaco"
- "Queda de avião em Évora. Herdeiros de piloto pagam por acidente fatal"
- "Banco de Portugal. Extra nas pensões garante subida do poder de compra"
- "Acusação. 'Cocktail' e 'espumante' eram códigos para sexo"
- "Vila do Conde. Três feridos em pista ilegal e sem seguro"
- "Concurso. GNR abre porta a mais guardas"
No Público:
- "Venda do Novo Banco rende 1,1 mil milhões a gestores do Lone Starr"
- "Assédio sexual. Inspecção investiga escola fundada por António Capelo"
- "Alemanha. Extrema-direita triplica no estado mais populoso"
- "Lisboa. Moedas contra três em novo modelo de debate televisivo"
- "Urgências. Médicos em guerra com ministra por causa de fecho em Almada"
- "Pró-Palestina. Protestos encurtam última etapa da Vuelta em que João Almeida foi segundo"
- "Hermeto Pascoal (1936-2025). O compositor inovador que sempre fez música com qualquer coisa"
No Negócios:
- "CCP quer cortar custos com saída de trabalhadores. Conversa Capital. João Vieira Lopes"
- "Dono das bolachas belgas compra Chipicao à Pepsi"
- "IRS. Prémios têm de fazer sempre retenção. Acerto só será feito no ano que vem"
- "Investidor privado. Impostos, certificados ou PPR. Os cálculos para poupar mais"
- "Trabalho. Salários da Zona Euro com subidas ainda acima da média"
- "IA acelera receitas e trava custos das empresas em mais de 10%"
- "Ações. À espera de mais despesa, bolsa de Tóquio atinge recordes"
No O Jornal Económico:
- "BCP, Mota-Engil e CTT sempre a subir na bolsa"
- "Portugal e Espanha melhoram rating, França cai e assusta"
- "Vieira Lopes contraria PS: nova lei laboral 'não representa retrocesso civilizacional'"
- "Promotores imobiliários chocam contra muro dos licenciamentos"
- "Houve golpe. Bolsonaro condenado: especial JE/Folha de S. Paulo"
- "Exclusão digital na Europa atrasa pessoas e economia"
- "Sébastien Lecornu começa a recuar: feriados mantêm-se"
- "Warpcom moderniza unidades públicas de saúde local"
No A Bola:
- "Pote aceita renovar até 2030. Avançado diz 'sim' à proposta do Sporting. Mantém cláusula de rescisão de Euro80 milhões e sobe ao topo da hierarquia salarial"
- "A Bola conta-lhe como os leões trabalharam a aquisição de Luis Suárez"
- "Benfica. Sudakov aponta ao onze com o Qarabag"
- "Modo Champions envolve mudanças no onze e no sistema"
- "Noronha Lopes e Nuno Gomes foram ver Bernardo Silva e Ruben Amorim ao vivo"
- "FC Porto. Gabriel Brás promovido. Central da equipa B ocupa vaga de Nehuén Perez, operado ontem e baixa de seis a oito meses"
- "Contratar jogadores no desemprego é hipótese remota"
- "Futebol de praia. Seleção feminina campeã da Europa"
- "Liga Portugal. Lenços brancos na pedreira. SC Braga -- Gil Vicente 0-1. E. Amadora - V. Guimarães 0-2. Arouca -- Casa Pia 0-2"
- "Inglaterra. Dérbi de Manchester sorri ao Citý. Bis de Haaland no 3-0 ao United"
- "Seleção Nacional. 'Roberto Martínez deu-me o tempo que precisava'. Ricardo Carvalho, adjunto da equipa das quinas, é uma das estrelas do Legends Charity Game"
No O Jogo:
- "FC Porto. Plano de emergência. Tomás Perez e Gabriel Brás passam a estar a tempo inteiro na equipa principal"
- "Nehuén Pérez operado e de fora até final da época. Central sofreu rotura total do tendão de Aquiles"
- "Pablo Rosario nas contas para o eixo defensivo"
- "Benfica. 'Vejo-me a marcar na Luz e nós ganharmos'. Leandro Andrade, avançado português do Qarabag, aborda jogo da Champions"
- "Sudakov espreita o onze"
- "Noronha e Nuno Gomes foram ver Bernardo e Amorim a Manchester"
- "Sporting. Suárez visto por quem o 'descobriu' para a Colômbia. 'É diferenciado para a I Liga'. Sebastião Macias recomendou-o a Carlos Queiroz"
- "Pote arranca com quatro golos e três assistências"
- "I Liga. Braga desce e Vitória sobe antes do dérbi. Guerreiros derrotados [0-1] pelo Gil Vicente e vitorianos triunfam [0-2] na Amadora"
- "Futebol de praia. Portugal festeja título europeu. Seleção feminina vence [4-2] Espanha na final"
- "Ciclismo. Vingegaard e Almeida sem direito a festa. Vuelta acabou a 58 quilómetros da meta em Madrid devido a protestos pró-Palestina"
E no Record:
- "Sporting. Suárez bate Gyokeres. Soma três golos e duas assistências nas primeiras 5 jornadas"
- "Benfica. Sudakov espreita onze. Ucraniano pode ser aposta na Champions"
- "Sondagem Now com resultados surpreendentes. Noronha à frente de Rui Costa"
- "FC Porto. À pesca de central livre. Lesão de Nehuén faz dragão avaliar desempregados"
- "Sp. Braga 0-1 Gil Vicente. Lenços brancos na pedreira"
- "Futebol de praia. Portugal 4 Espanha 2. Seleção feminina campeã da Europa"
- "Volta a Espanha. Almeida confirma 2.º lugar sem chegar a Madrid"
- "Inglaterra. Man. City 3-0 Man. United. Rúben Dias e Bernardo afundam Amorim"