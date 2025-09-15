IPMA eleva para cinco os distritos sob aviso amarelo por causa do tempo quente

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou de quatro para cinco os distritos sob aviso amarelo hoje devido ao tempo quente na terça e quarta-feira.

O IPMA tinha colocado anteriormente sob aviso amarelo os distritos de Évora, Beja, Castelo Branco e Portalegre entre as 12:00 de terça-feira e as 18:00 de quarta-feira devido à previsão de persistência de valores elevados da temperatura

Num novo comunicado, o IPMA colocou também sob aviso amarelo entre as 12:00 de terça-feira e as 18:00 de quarta-feira o distrito da Guarda.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para a costa sul da ilha da Madeira entre as 09:00 de terça-feira e as 21:00 de quarta-feira por causa do tempo quente.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.