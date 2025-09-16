'Machico com Futuro’ lamenta o estado de abandono do Parque Desportivo de Água de Pena

A candidatura ‘Machico com Futuro’ lamentou, esta terça-feira, o estado de abandono em que se encontra o Parque Desportivo de Água de Pena, cuja gestão está a cargo do executivo municipal.



“Trata-se de uma importante infraestrutura que foi criada para promover a prática de várias atividades desportivas, mas que está, hoje, negligenciada e subaproveitada porque não existiu, nos últimos 12 anos, a capacidade para assegurar a devida manutenção e aproveitar ao máximo o seu potencial”. Candidato da coligação PSD/CDS à Câmara Municipal de Machico

Em nota à imprensa, Luís Ferreira lembrou que aquele espaço resultou de um investimento avultado e deveria constituir uma referência não só para a prática desportiva, mas também para a promoção de eventos culturais e recreativos. “Este desleixo e inoperância do Município leva a que tenhamos um equipamento público a necessitar de profundas obras de reabilitação, com prejuízo claro para os nossos residentes, visitantes e para o desenvolvimento do nosso concelho”, afirmou, assumindo o compromisso de, em parceria com o Governo Regional, proceder à requalificação integral do Parque Desportivo de Água de Pena, devolvendo à população um espaço renovado e atrativo.

O candidato à Câmara Municipal de Machico a prática do desporto é fundamental para a saúde física, mental e social, pelo que, para além da melhoria das infraestruturas, a coligação pretende, entre outras medidas, reforçar o apoio aos clubes e associações desportivas, relevando, desta forma, o importante trabalho que realizam, incentivar e apoiar a organização de eventos desportivos de relevo que atraiam participantes e criar um Programa Municipal de Bolsas Desportivas para atletas de Machico com mérito.