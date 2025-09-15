Homem agredido a soco em Água de Pena
Um homem na casa dos 50 anos foi agredido esta manhã no Parque Desportivo de Água de Pena, em Machico, após uma discussão com outro indivíduo.
Segundo foi possível apurar, a vítima foi agredida a soco e sofreu ferimentos na face, queixando-se essencialmente do maxilar.
O homem foi socorrido pelos Bombeiros Municipais de Machico e transportado para o Centro de Saúde de Machico para receber tratamento.
