Forças navais atingem centro de comunicações da Marinha russa no Mar Negro

O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia anunciou hoje que a Marinha ucraniana atacou o centro de comunicações na península da Crimeia, anexada pela Rússia, que garantia o controlo das unidades da Frota Russa do Mar Negro.

"Na noite de 11 de setembro, unidades das Forças Navais atingiram o nó de comunicações da Frota do Mar Negro da Federação Russa no território da base experimental de investigação científica 184 de Sebastopol, na República Autónoma da Crimeia, temporariamente ocupada", escreveu o Estado-Maior ucraniano no Facebook.

Acrescenta que esse nó de comunicações "garantia o controlo das unidades da Frota do Mar Negro da Federação Russa, de acordo com informações da Marinha das Forças Armadas da Ucrânia".