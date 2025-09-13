Presença de orcas ao largo de Cascais e Fonte da Telha impõe auxílio a duas embarcações

Nove pessoas que seguiam hoje em duas embarcações, ao largo de Cascais e da praia da Fonte da Telha, tiveram de ser auxiliadas, por causa de "uma interação com orcas", anunciou a Autoridade Marítima Nacional.

Ao largo da baía de Cascais, foram auxiliadas quatro pessoas que seguiam a bordo de uma embarcação marítimo-turística, enquanto na Fonte da Telha, junto à Costa da Caparica, o auxílio envolveu cinco pessoas, a bordo de um veleiro que navegava a cinco milhas náuticas (perto de nove quilómetros) da costa.

De acordo um comunicado da Autoridade Marítima Nacional (AMN), o alerta foi recebido pelas 12:30, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, tendo sido mobilizados, "de imediato", tripulantes da Estação Salva-vidas de Cascais e da Capitania do Porto de Lisboa.

Nos dois casos, "constatou-se que os tripulantes se encontravam bem fisicamente, sem necessidade de assistência médica", indicou a AMN.

Em Cascais, a embarcação foi retirada do local com o auxílio de uma outra que se encontrava nas proximidades.

Quanto ao veleiro, ao largo da praia da Fonte da Telha, foi transportado para o porto de abrigo de Oeiras.