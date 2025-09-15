PTP denuncia "desleixo" no Parque Desportivo de Água de Pena

A candidatura do PRP à Câmara Municipal de Machico realizou na manhã desta segunda-feira uma iniciativa política para denunciar o "desleixo a que foi deixado o Parque Desportivo de Água de Pena."

O cabeça-de-lista pelo partido, António Roque, referiu, em nota enviada, que o empreendimento está "ao desbarato, quando custou mais de 13 milhões de euros", considerando ser um "desperdício" sobre o investimento público.

Neste sentido, o PTP pede a requalificação "para que o espaço possa receber novamente eventos culturais e desportivos”, tendo explicado que este "está deteriorado, com infraestruturas a cair aos pedaços, ferrugem, jardins negligenciados, sanitários precários, campos de jogos abandonados e parque infantil inexistente."