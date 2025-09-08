'Machico com Futuro' assume compromisso de estacionamento junto à Misericórdia de Machico

A construção de um novo estacionamento na zona da Santa Casa de Misericórdia de Machico foi um dos compromissos assumidos pela candidatura 'Machico com Futuro', no âmbito de uma reunião tida com essa instituição. Luís Ferreira assume como uma das suas prioridades área social, através do reforço dos apoios e parcerias com as instituições particulares de solidariedade social e com as associações do concelho.

O cabeça-de-lista à Câmara Municipal de Machico realçou que esta é uma instituição que, pela sua história, dimensão e acção junto da população, em especial dos seniores, desempenha um papel fundamental na comunidade, sendo, contudo, "também confrontada com desafios e necessidades, tais como a melhoria dos acessos, tendo em conta o grande e movimento de pessoas naquela zona, e a expansão das instalações, com projectos novos e ajustados à população mais idosa".

“Tem muitas valências e tem um serviço de excelência e isso nós temos que apoiar”, referiu, realçando que uma das formas de o fazer é reforçar o apoio financeiro e as parcerias com IPSS e associações, com vista a assegurar uma maior sustentabilidade financeira e a garantir novas respostas

A criação de uma Carta Social é outra das medidas que constam no manifesto eleitoral, sendo um documento “fundamental para apoiar a tomada de decisões públicas, assegurando que existem serviços sociais adequados e distribuído de forma equitativa, respondendo, assim, às necessidades da população".

