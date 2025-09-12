PS propõe caminho agrícola entre o Caramanchão e o Parque Empresarial de Machico

É um compromisso assumido pela candidatura do PS à Câmara Municipal de Machico. Os socialistas querem construir um caminho agrícola entre o Pico Pequeno, no Caramanchão, e o sítio do Marco, junto ao Parque Empresarial de Machico.

De acordo com nota remetida à imprensa, na prática, estamos a falar da continuidade da estrada que termina junto aos tanques de água, atravessando toda a encosta até ao sítio do Marco. Hugo Marques explica que o caminho terá duas funções importantes: por um lado, permitir o acesso aos terrenos agrícolas e, por outro, servir como barreira de protecção e assegurar a intervenção em caso de incêndio.

“Toda esta zona é composta por terrenos com uma óptima exposição, logo muito bons para a produção agrícola”, evidencia, reforçando que o acesso automóvel aos mesmos será uma mais-valia.

Hugo Marques assume ainda o compromisso de apoiar os agricultores do concelho nos custos que têm com a água de rega, bem como criar um apoio financeiro para aqueles que garantam a limpeza e a manutenção dos terrenos agrícolas. Trata-se de duas medidas que, como frisa, "serão fundamentais para incentivar a prática da actividade agrícola e ajudar a manter a segurança do território".