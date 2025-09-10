Trump pede pena de morte para assassino de jovem ucraniana nos EUA

O Presidente norte-americano, Donald Trump, pediu hoje pena de morte para o assassino de uma jovem ucraniana em Charlotte, na Carolina do Norte, no passado mês de agosto.

"O animal que matou com tanta violência a bela jovem ucraniana, que veio para os Estados Unidos em busca de paz e segurança, deve receber um julgamento 'rápido' e ser condenado apenas à peã de morte. Não pode haver outra opção", defendeu Donald Trump numa mensagem publicada numa rede social.

Trump publicou esta mensagem depois de o caso de Irina Zarutska se ter tornado conhecido.

Um homem, identificado como Decarlos Brown, esfaqueou-a no pescoço, no dia 22 de agosto, enquanto a jovem viajava de comboio em Charlotte,

Zarutska sangrou até à morte perante a passividade dos restantes passageiros.

Brown tem um cadastro extenso e foi condenado várias vezes, o que o levou a passar oito anos na prisão por assalto à mão armada.

A presidente da Câmara de Charlotte pronunciou-se sobre o crime salientando que o assassino sofria de problemas mentais.

Na terça-feira, o Presidente norte-americano instou o seu Governo a "ser implacável" com os criminosos e a responder com "força e determinação".

"Temos de ser implacáveis como eles. É tudo o que eles entendem", afirmou, Trump num vídeo publicado nas redes sociais pela Casa Branca.

O Departamento de Justiça apresentou esta semana, uma queixa-crime contra Brown, acusando-o de cometer um crime federal, o que significa que enfrenta a possibilidade de ser condenado a prisão perpétua ou à pena de morte.

A acusação junta-se a uma outra apresentada no tribunal estadual, onde é acusado de homicídio em primeiro grau, um crime que também é punível com prisão perpétua ou pena de morte na Carolina do Norte.