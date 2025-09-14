Youtuber regista aterragem atribulada no Aeroporto da Madeira

O voo 4Y 702 da EW DISCOVER, proveniente de Frankfurt foi protagonista de uma aterragem atribulada, este domingo, 14 de Setembro, no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo.

A aeronave, proveniente da cidade alemã, acabaria por aterrar em segurança às 15:07, uns minutos antes do tempo previsto, de acordo com a página oficial da Ana -Aeroporto de Portugal.

Não obstante, a aparatosa manobra foi registada em vídeo e partilhada no canal de Youtube Madeira Woman Spotter:

Refira-se que não há quaisquer condicionamentos à operação aeroportuária na Madeira, que decorre com normalidade no dia de hoje.