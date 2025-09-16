CHEGA denuncia "o estado de completo abandono a que foi votada a Mata da Nazaré"

A candidatura do CHEGA à Câmara Municipal do Funchal, através de Luís Filipe Santos, denuncia "o estado de completo abandono a que foi votada a Mata da Nazaré, na freguesia de São Martinho".

Um espaço que, conforme refere através de uma nota de imprensa, "deveria ser de excelência para a prática desportiva e para o lazer das famílias encontra-se hoje num estado desolador e vergonhoso".

Diz que "a relva desapareceu, dando lugar a um piso de terra batida" e que "a vegetação está degradada e o espaço, em vez de ser um polo de vida comunitária, arrisca-se a tornar-se rapidamente mais um gueto no coração de um bairro social".

Refere, ainda, que "a Junta de Freguesia de São Martinho, que durante dois anos nada fez para travar esta degradação, anuncia agora, em conjunto com o IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, que vai assegurar a manutenção do espaço".

"Mas se durante o último mandato não conseguiram preservar a Mata da Nazaré, porque devemos acreditar que agora irão tratar bem deste espaço?", questiona.

Segundo Dinarte Moniz, candidato do CHEGA à Junta de Freguesia: “Infelizmente, a Junta de Freguesia de São Martinho mostrou estar mais preocupada com as obras de fachada na Estrada Monumental do que com a qualidade de vida da população. Esqueceu-se das famílias, esqueceu-se dos jovens e esqueceu-se da Mata da Nazaré. Esqueceu-se do Bairro da Nazaré. Este espaço poderia e deveria ser um referencial desportivo e de lazer para a cidade do Funchal – com ginásios comunitários, clubes a treinar e zonas de recreio para famílias. Em vez disso, está a ser deixado ao abandono, criando o risco de toxicodependência, vandalismo e insegurança".

O CHEGA exige "respeito pelos moradores e pela cidade".

"A Mata da Nazaré tem de deixar de ser tratada como um problema e passar a ser vista como uma oportunidade de futuro", realça.