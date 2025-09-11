Luís Ferreira elege Educação como pilar do projecto 'Machico com Futuro'

A candidatura 'Machico com Futuro' tem na Educação um dos pilares do projecto que pretende implementar no concelho.

Numa iniciativa junto à Escola Básica e Secundária de Machico, o candidato à Câmara Municipal, Luís Ferreira, afirmou que “investir em formação significa investir nos jovens e no futuro de Machico”, considerando que a aposta numa educação de qualidade “é a melhor forma de garantir o progresso económico, social e cultural”.

Entre as medidas propostas, destacou a criação de programas de apoio transversais, desde o pré-escolar ao ensino secundário, que incluam material didáctico, refeições, transportes, manuais escolares e tecnologias. A candidatura defende também apoios ao ensino superior, através da atribuição de bolsas de estudo a estudantes de licenciatura e de mestrado, com o objectivo de reduzir desigualdades socioeconómicas, promover a qualificação avançada e incentivar o regresso de jovens ao concelho.

“Pretendemos que os jovens de Machico tenham as mesmas oportunidades que os de outros concelhos e regiões”, sublinhou o candidato, acrescentando que o projecto defende igualmente uma democracia “mais próxima e participada”, incentivando à participação cívica dos estudantes universitários, nomeadamente através do voto antecipado.

Luís Ferreira apontou ainda a necessidade de um novo pavilhão polivalente, lembrando que a obra está a ser preparada pelo Governo Regional e que será “de extrema importância” para apoiar actividades curriculares e extracurriculares, fomentar o desporto de base e federado e criar um espaço multifuncional para eventos culturais e comunitários.

“Este investimento reforça a ligação entre educação, saúde e cidadania activa, contribuindo para a integração e bem-estar da população jovem”, acrescentou.