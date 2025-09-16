Orquestra de Bandolins da Madeira abre amanhã a nova temporada artística

A Orquestra de Bandolins da Madeira abre a nova Temporada Artística 2025/2026 com um concerto inaugural que decorre esta quarta-feira, 17 de Setembro, às 21 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Sob a direcção artística do maestro André Martins, "este primeiro concerto marca o arranque de uma temporada que promete novas propostas musicais, mantendo a tradição e a excelência interpretativa que distinguem a Orquestra de Bandolins da Madeira ao longo da sua história".

Os bilhetes já se encontram disponíveis, nas plataformas online (madeira.best/ meoblueticket/ ticketline e madeira concerts) e nos locais habituais (informações pelo 291 752 173). No dia do concerto, no local do evento, o ingresso estará na bilheteira.

