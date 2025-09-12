Iberia com novos destinos e mais voos para o Brasil na temporada de Inverno

A companhia aérea espanhola Iberia vai ter novas rotas para o Brasil, designadamente Recife e Fortaleza, e mais voos para o Rio de Janeiro, integradas na nova temporada de inverno.

A Iberia, como uma das principais novidades da temporada, anunciou a inauguração de novas rotas internacionais de longo curso para as cidades brasileiras de Recife, com inicio dia 13 de Dezembro, e Fortaleza, a 19 de Janeiro, ambas com três voos semanais.

Os novos destinos fazem parte do Plano de Voo 2030 da Iberia, com o objectivo de fortalecer a posição da empresa nos mercados estratégicos, de forma a aumentar a conectividade da companhia na América e na Europa nos próximos anos.

Além de adicionar novos destinos, a companhia aérea espanhola anunciou que vai aumentar frequências em mercados-chave da América Latina e América do Norte durante os próximos meses, contemplando o Rio de Janeiro, que alcançará sete voos semanais no mês de Fevereiro, coincidindo com a época do carnaval.

Além do Brasil, a Ibéria reforça também para os Estados Unidos, com voos para Orlando e um aumento de frequências para Nova Iorque, Boston e Washington, Santo Domingo (República Dominicana), que terá até duas ligações diárias, e San Juan (Porto Rico) que vai chegar a 14 voos semanais.

Na Europa, as capitais europeias de Amesterdão, Paris e Roma terão mais voos disponíveis, enquanto destinos de neve como Innsbruck, Tromso e Rovaniemi regressam para a temporada de inverno.