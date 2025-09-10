Orquestra de Sopros leva música de cinema e Broadway ao Jardim Municipal

A Orquestra de Sopros do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, promove um concerto, inspirado no universo de Hollywood e da Broadway, que vai decorrer no Auditório do Jardim Municipal do Funchal no próximo sábado, dia 13 de Setembro, a partir das 19 horas.

Este evento musical marca simbolicamente o início do ano lectivo da instituição de ensino artístico. Neste mesmo, irá decorrer a cerimónia de entrega de ‘Cerfificados de Mérito’ aos alunos que se destacaram no ano lectivo transato.

"Esta apresentação resulta do estágio desenvolvido pelos alunos que integram a orquestra, um momento de trabalho colectivo no qual os participantes tiveram oportunidade de aprofundar competências técnicas, experimentar repertórios diversificados e consolidar a prática em conjunto, preparando a atuação em contexto público" Paulo Esteireiro, presidente do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode

O concerto da Orquestra de Sopros contará com um programa dedicado a grandes temas do cinema e do teatro musical. Do universo de Hollywood ao palco da Broadway, serão interpretadas obras que marcaram gerações e se tornaram reconhecíveis em todo o mundo.

O repertório inclui excertos do musical 'The Greatest Showman' e de 'The Phantom of the Opera', de Andrew Lloyd Webber, dois títulos emblemáticos do teatro musical contemporâneo. Da sétima arte, o público poderá ouvir a música de John Powell para o filme 'How to Train Your Dragon', bem como uma selecção da saga 'Star Wars', composta por John Williams, revela a instituição de ensino, em comunicado de imprensa.

A viagem musical prossegue com a banda sonora de 'The Lion King', da autoria de Hans Zimmer, e termina com uma evocação dos 'Heroes of the Marvel Universe', trazendo para o palco algumas das sonoridades mais associadas às personagens da banda desenhada transformadas em protagonistas do cinema.

"A realização deste concerto insere-se no calendário de actividades regulares do Conservatório, que, ao longo do ano, promove diversas apresentações públicas com o intuito de criar ligações entre a escola, os seus alunos e a comunidade, aproximando a formação artística do quotidiano da Região", explica Paulo Esteireiro, em comunicado de imprensa.

A Orquestra de Sopros do Conservatório foi criada com o intuito de proporcionar aos alunos de instrumentos de sopro e percussão do conservatório experiência no contexto orquestral e de música de câmara.

Desde então tem-se apresentado em diversos projetos artísticos, apresentando um repertório rico e diversificado, desde música original para orquestra de sopros, como adaptações de música clássica e músicas com uma linguagem mais jazzística.