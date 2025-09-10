Ventura abre temporada de cruzeiros na Madeira
Há 29 escalas agendadas para Outubro no Porto do Funchal
Com 4.234 pessoas a bordo, 3.066 das quais passageiros, o Ventura abriu esta quarta-feira a temporada de cruzeiros 2025/26 na Madeira, que decorre de 1 de setembro a 31 de maio.
O navio, da P&O Cruises, agenciado na Madeira pela Blatas, está a realizar um cruzeiro de 14 dias que começou no dia 6 de setembro em Southampton, Inglaterra, e termina nesse mesmo porto a 20 de setembro.
O Funchal, onde chegou pelas 6:45, é o primeiro porto de escala, seguindo-se Santa Cruz de La Palma (Canárias), para onde parte às 17 horas. Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife (todos nas ilhas Canárias), Cádiz (Espanha) e Lisboa, são as outras escalas previstas da viagem do Ventura, que é capitaneado pelo britânico James Alexander Brown.
O Ventura, e o seu navio-irmão o Azura, é uma visita habitual à Madeira. Construído em 2008 e remodelado em 2018, tem capacidade para receber até 3.727 passageiros e uma tripulação de 1.250. Foi construído em Itália, pela Fincantieri, e custou na altura perto de 700 milhões de euros.
Ainda este mês, regressa à Madeira no dia 24. Mas antes, neste mês de arranque de temporada de cruzeiros, o Porto do Funchal recebe as escalas do Allura, que se estreia na Madeira no dia 18, seguindo-se o Iona (24), o Scenic Eclipse (26) e o Borealis (27). Já no mês de outubro, o movimento de cruzeiros começa a refletir o crescimento da procura do Porto do Funchal, com 29 escalas agendadas.
