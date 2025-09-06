Orquestra Clássica da Madeira abre temporada em grande com tributo aos ABBA e muito público

A Orquestra Clássica da Madeira inaugurou este sábado, 6 de Setembro, a sua Temporada 2025/2026, com um espectáculo no Centro de Congressos da Madeira, que teve lotação esgotada.

A actuação de arranque da temporada do 62.º aniversário da instituição contou com a participação da Dancing Queen Real ABBA Tribute Band e foi marcada por grande entusiasmo do público.

Sob a direcção do maestro convidado Mikica Jevtić, que se estreou com a orquestra madeirense, foram revisitados alguns dos maiores sucessos da banda sueca ABBA. As cantoras Ana Nicolić, Milica Jankucić e Isidora Orlović deram voz a temas intemporais, num concerto de cerca de hora e meia que levou a plateia a cantar e a aplaudir de pé.

Ao DIÁRIO, o director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes, destaca o "sucesso arrebatador" deste arranque de temporada, apontando que o lema 'Sentido de Pertença e Ligação’ pretende reforçar a identidade da orquestra, a ligação à sua história e ao mesmo tempo o diálogo com o presente.

Sentido de Pertença por tudo aquilo que este projeto diz aos músicos e àqueles que abraçam esta instituição e Ligação pela relação com a sua história e com o que o presente nos está a proporcionar. É uma reflexão lançada para inspirar e responsabilizar no envolvimento que é a nossa missão e o foco principal da nossa atividade, a Música. Norberto Gomes

O responsável enaltece ainda as vozes de Ana Nicolić e de Milica Jankucić, "com uma cumplice ligação entre elas e a voz de apoio de Isidora Orlović, numa perfeita sintonia com a restante banda".

O papel do maestro convidado também merece destaque: “Embora sendo um maestro de formação clássica com uma carreira reconhecida nesta área, neste concerto com uma linguagem assumidamente ligeira, revelou-nos um maestro absolutamente claro, tanto nas ideias musicais como no gesto inspirado e preciso, partilhando uma especial e nobre forma de estar perante a música levando-a ao público num nível de exigência e de motivação que merece de todos nós uma reverência de reconhecimento."