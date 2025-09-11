Andebol madeirense abre época na praia da Calheta

A época desportiva da Associação de Andebol da Madeira (AAM) arranca este fim-de-semana com o torneio de andebol de praia, que terá lugar na praia da Calheta.

O 'Torneio Calheta Beach Handball' marca o início oficial das competições da época 2025/2026 e promete juntar mais de uma centena de atletas, para além de treinadores, dirigentes, árbitros e adeptos da modalidade num ambiente descontraído e festivo.

O torneio contará com a participação de várias equipas regionais, em diferentes escalões etários, nomeadamente sub-14, sub-16 e sub-18, proporcionando momentos de convívio e competição saudável.

Ver Galeria Fotos de duas das equipas que venceram na época passado o Torneio da Calheta., Fotos AAM

Para além da vertente desportiva, o evento pretende também promover a prática do andebol em formatos alternativos e aproximar a modalidade do público em geral.

Com esta iniciativa, a AAM dá o pontapé de saída para uma nova temporada, que contará com campeonatos regionais, torneios de formação e várias actividades de promoção da modalidade ao longo do ano.